El jueves se conoció la fecha del juicio por violación que deberá enfrentar el actor Juan Darthés, quien se encuentra prófugo en Brasil, por la denuncia de su ex compañera de elenco en la tira "Patito Feo", Thelma Fardín.

Al dinfundirse esa fecha, también se dio a conocer una presunta pericia psicológica, que planteaba al actor enjuiciado, como una persona "poco proclive" a cometer actos como el denunciado.

Eso enfureció a Fardín, quien salió a aclarar que la pericia que se difundió era una pericia de parte, que obviamente era favorable a quien la solicitó.

En su cuenta de Instagram, la actriz explicó que: "Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una pericia oficial por parte de la justicia. La pericia que hicieron pública y que los medios sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (dígase paga, por él y/o su defensa)".

Y agregó: "A mí, como a todas la víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias y todas desde los organismo oficiales (me hicieron incluso una pericia física, sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga). Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres Ministerios Públicos, de tres países diferentes".

Thelma fue contundente con los medios, no sin razón (el chequeo de la información es una costumbre perdida y cualquier papel es tomado como "la pericia"), y dijo: "Lxs periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres hombres. El patricarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí. Pero no estoy sola".