Para algunos representantes del sector la temporada ya se puso en marcha el último 8 de diciembre con el feriado por el día de la Inmaculada Concepción, fue entonces que para el sector inmobiliario se pusieron a punto las casas y departamentos que se ofertarán durante el verano, los precios pueden variar de una cuadra a la otra y las consultas son constantes pero "pocas reservas" indican algunos empresarios. Los más optimistas creen que con un dólar alto viajar al exterior es difícil y eso va a hacer que el que antes se iba a Brasil o a Uruguay decida quedarse en la costa argentina, sin embargo otros entienden que un dólar alto significa para nuestra economía "precios por las nubes", algo que no resultará beneficioso para nadie.

En declaraciones a Radio Continental, Pedro Marinovick empresario hotelero de Pinamar dijo que "para enero tenemos un 55% de reservas y para febrero un 15% que está dentro de lo normal para ese mes pero es real que todo está frenado". Marinovick administra una hostería a una cuadra de la playa cuyo valor hoy es de $45.000 para dos personas y por la misma habitación en enero se abonarán $75.000 "el precio lo tenemos, a nadie le sirve ser especulativo, pero es con cancelación al momento".

El empresario aseguró que desde el balotaje a la fecha "se fue cerrando, se fue cerrando y hoy prácticamente no hay operaciones", consultado sobre las recientes medidas dijo que además de incertidumbre "generaron mucha dispersión de precios, acepto y apoyo las políticas del nuevo gobierno pero no se si estamos preparados para un nuevo tipo de mercado".