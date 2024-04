Ramon Sarmiento, integrante de la multisectorial aseguró que "siguen los despedidos y no queremos más espacios que cierren. La única libertad es con los trabajadores adentro, la patria se construye creando fuentes de trabajo, no despidiendo compañeros trabajadores. La única libertad posible y soberana de la Argentina es con los trabajadores adentro y ningún despedido, ni estatales ni privados".

"No perdamos derecho, porque además el derecho a viajar también es derecho del pueblo trabajador. Y una última cosa, se pone esta línea en tela de juicio y lo que cierra o lo que no viene más es el transporte de pasajeros, pero no el de carga. Por supuesto, porque la patria soberana tiene que seguir funcionando" completaron los vecinos que se expresaban en el lugar.