El joven modelo Yamil Figallo se encontraba en la camioneta que sufrió un trágico accidente cuando venían de renovar permisos desde Belice. Las víctimas no se conocían entre sí y habían contratado a un chofer para que los trasladara a Belice donde fueron a renovar su estadía por 180 días. De regreso la Suzuki Ertiga en la que viajaban perdió el control, se cruzó de carril e impactó contra una camioneta de la empresa turística “El Transfer”, que estaba estacionada sobre la banquina. Cinco de ellos murieron, dos están heridos. El chofer de la camioneta que estaba estacionada también murió.

Yamil contó a través de historias de Instagram: “Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lados. Tres vértebras de la columna, dos lumbares y una torácica. Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuánto sepa se los contaré”, publicó en su cuenta. Y agregó: “Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar”.