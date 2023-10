Evanescence se presentó en Argentina, después de seis años, en el marco de la gira South American Tour 2023. La banda liderada por Amy Lee volvió al país para hacer un repaso por todos sus éxitos y festejar los 20 años de su disco debut “Fallen”, que marcó el despegue de la exitosa trayectoria del grupo de gothic metal, originario de los Estados Unidos.

Con un setlist de 18 canciones que incluyó sus mayores hits y clásicos de su discografía, la banda hizo vibrar a un Movistar Arena repleto de un público ansioso por ver el inicio del show.

En la apertura de la noche, se presentó Arde la Sangre, el grupo de metal argentino liderada por Marcelo “Corvata” Corvalán, que se encuentra en medio de su gira “Rompiendo Silencios” para presentar un EP de cuatro canciones y su último sencillo “OBDC”, editado en septiembre.

Coronando la velada, con un público por demás ansioso por ver a Amy Lee interpretar todos los clásicos, a las nueve en punto comenzó el show con “Broken Pieces Shine”, canción extraída del disco “The Bitter Truth”, lanzado en 2021. Siguiendo el recorrido del setlist y entre las interacciones de Amy con los espectadores para pedirles que le hiciesen espacio a la gente que se encontraba contra las vallas, el estadio estalló en gritos al son de “Going Under” clásico de la banda del disco “Fallen”.

Villa Crespo fue mar de remeras negras y gente de todas las edades que coreaba al unísono cada uno de los temas y, entre diálogos que la cantante intentaba decir en español, se desarrolló un video a modo de Interludio en el que se visualizaron imágenes de diferentes escenarios y la intimidad de los camarines de la banda.

Lo más esperado por el público se dio en el final de la noche, de la mano de una piano version de “My immortal” y explotando el cierre con el clásico “Bring me to my life”, acompañado de serpentinas y juegos de luces que generaron un ambiente memorable.