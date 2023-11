-"Lo recibimos a los 11 años en el club y ya era un jugador diferente. No me sorprende, yo creo que no tiene techo".

-"Estoy muy contento por ser parte del proceso formativo. Lo que hizo hoy lo hacía cuando era chiquito".

-"Siempre era uno más, nunca quiso sobresalir. Viene con una buena educación de su casa".

-"Vino de Chaco a los 11 años y no se quería quedar en la pensión, quería estar con su mamá".

-"El apodo se lo pusimos nosotros por (Marco) Etcheverry, el jugador de Bolivia".