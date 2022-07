Primeras horas movidas para la nueva ministra de economía Silvina Batakis. Claro, todo lo que se esperaba sucedió. Porque luego del cimbronazo del día sábado por la renuncia del ex líder de la cartera Martín Guzman y el feriado del 4 de julio en EE.UU. por el día de la independecia, los mercados “hablaron” y no trajeron estabilidad. Todo lo contrario.

Los bonos soberanos denominados en dólares cayeron hasta US$ 2,50 para cotizar entre US$ 21 y US$ 25 cada US$ 100, un día después de que Silvina Batakis asumió como ministra de Economía tras la abrupta partida de Martín Guzmán.

Los bonos en dólares de referencia con vencimiento en 2030 caen US$ 2,5 a 21,91 centavos por dólar. Los que tienen vencimiento en 2035 ceden US$ 2 a US$ 20,4.

En la antesala de lo que podría pasar este martes, el lunes, dos días después de la renuncia de Guzmán, el mercado local cedió hasta 3%, aunque cerró recortando esa baja. Y el dólar blue llegó hasta los $ 280, lo que representó una suba de más de 40 pesos, y los dólares financieros como el contado con liqui, $ 282,62, y el MEP a $ 270,52.

A pesar del derrumbe, que deja a los bonos entre los más baratos del mercado, los analistas les recomiendan a sus clientes esperar. BancTrust sugirió permanecer "al margen” en lo que respecta a la deuda de Argentina, diciendo que es probable que los precios caigan aún más antes de repuntar.

Las acciones argentinas también operan con fuertes pérdidas. Las bajas en el día de hoy son lideradas por Cresud que cae 6,7%, Grupo Financiero Galicia, YPF y Banco Macro que caen 6,5% en promedio. Todos los ADR operan a la baja salvo Loma Negra que opera sin cambios

Para encontrar cierta estabilidad y frenar los descensos del mercado, se espera conocer el equipo económico de la Ministra entrante Silvina Batakis, para saber cuáles es el plan económico y sus perspectivas respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.