Entrevista a Martín Tetaz "Le recomendaría al Presidente que no juegue con el presupuesto a las universidades" "El Banco Central no quiere que la inflación baje tan rápido. Hoy no hay una libertad para moverse con los dólares" , dijo el diputado nacional por la UCR. "La inflación es la peor enfermedad que puede tener una sociedad".