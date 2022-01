Un grupo de científicos de la Escuela de Medicina del Hospital del Monte Sinaí de Nueva York al cotejar los datos disponibles sobre casos de perros y gatos infectados por la Covid-19 con las extrapolaciones de los resultados de experimentos de campo con perros y gatos. El estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), desveló que los gatos son susceptibles a la infección de SARS-CoV-2, pero es poco probable que desarrollen una enfermedad clínica.

Además, descubrieron que los felinos habían desarrollado anticuerpos neutralizantes que evitaban una reinfección. Por el contrario, los investigadores dedujeron que los perros no infectan a otros congéneres, pero sí generan una respuesta de anticuerpos.

La preocupación por saber si las mascotas se infectan o no tiene que ver con la propia naturaleza del virus, del que se sabe ha saltado a los humanos a partir de un reservorio animal, un proceso conocido como zoonosis.

Hasta ahora no se ha demostrado que los animales domésticos puedan transmitir el virus a los humanos, pero tampoco se han hecho tests generalizados a las mascotas. “¿Tenemos que hacerle una prueba a todo gato o perro que presente síntomas respiratorios? “se pregunta la microbióloga Shelley Rankin, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania, sobre la cuestión. La pregunta es pertinente, pues hasta la fecha solo se han hecho tests cuando ha existido un vínculo directo con la salud humana.