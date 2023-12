Es un sector que desde un tiempo a esta parte se volvió reticente a la hora de dar precios, sobre todo porque pueden ser variables, no es lo mismo una familia marplatense que alquila desde hace 30 años que un turista que llega por una semana. Sumado a la situación actual y a volatilidad cambiaria, el precio se da en el día y con cancelación al momento.

En el barrio La Perla los alquileres de carpa por día están alrededor de 30 mil pesos para carpa con acceso a pileta y vestuarios. En Punta Mogotes el valor es similar en cambio en las playas del Torreón del Monje para enero todavía no hay precio, sin embargo ya hay un gran porcentaje alquilado a familias locales que se quedan toda la temporada e incluso comparten entre varias familias.

Para buscar una playa de primer nivel hay que ir a la zona sur donde incluso la sombra no es de toldos si no de paja y nos remonta sin dudas al Caribe, algo que no muchos argentinos podrán hacer este verano. Allí el alquiler por día asciende a 65 mil pesos en tanto que por semana y quincena vale 400 mil y 800 mil pesos.

En un balneario que cuenta con pileta olímpica, skatepark, cancha de padel, spa y recreación, el valor no es privativo para los clientes locales que representan un 80% de la capacidad ya alquilada y otro 10% ya fue reservada por turistas.