El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde dialogó con Santo Biasatti. Habló sobre la realidad política y económica del país. "La situación de la Argentina es muy difícil y bienvenido sea el debate. No creo en esta forma de Gobernar. No creo en los gobiernos partidarios", explicó.

“Lo primero que hice cuando goberné la provincia es llamar a la oposición y nos pusimos de acuerdo”, recordó. “Creo en la unión de los argentinos”.