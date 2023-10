Gonzalo Nannis, ex cuñado del ex futbolista Claudio Paul Caniggia, fue detenido acusado de amenazar de muerte a su ex pareja en un departamento en el barrio porteño de Palermo. El incidente ocurrió ayer por la noche, cuando la mujer llamó al 911 para denunciar que Nannis la había amenazado de muerte en su domicilio.

Agentes de la Comisaría Vecina 14A se dirigieron al edificio ubicado en la calle Vildt al 2100 en Palermo y detuvieron al acusado. El hombre quedó detenido y puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte por el delito de amenazas en el contexto de violencia de género.

No es la primera vez que Gonzalo Nannis se encuentra en el ojo público. En meses anteriores, había realizado distintas acusaciones contra su familia, especialmente contra su hermana. Entre las acusaciones, mencionó que fue despojado de una propiedad que le correspondía y expresó su frustración en redes sociales y en un programa de televisión. En ese momento, también realizó amenazas hacia su familia, afirmando que se cargaría a alguno de ellos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gonzalo Nannis es detenido, ya que en noviembre de 2021 fue apresado luego de una intensa discusión con su hija adolescente, quien presentó una denuncia en su contra.

La medida cautelar en este último caso fue dispuesta por la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Vila. La situación legal de Gonzalo Nannis continuará desarrollándose a medida que avance la investigación.