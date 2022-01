Emiliano Standler es el presidente del Bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de la localidad de Puán, Provincia de Buenos Aires, donde se realizará la Fiesta de la Cebada Cervezará a la que asistirán miles de personas, sin ningún control sanitario.

Frente al debate que se produjo en la ciudad, Standler publicó un contundente comunicado en su cuenta de la red social Facebook, donde denunció que: "Está claro que las probabilidades de que haya contagios puede ser alta. Cómo en cualquier aglomeración" y agregó ademas que: "el Área de Salud Municipal no dió ninguna recomendación o pedido de cuidados a la población como debería ser".

La fuerte imputación fue acompañada de una recomendación que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa de seguridad sanitaria emitida por el propio gobierno provincial: "ayudaría la aplicación del pase sanitario para que luego de la fiesta no tengamos que lamentar situaciones graves, sobre todo por aquellos que aún no se han vacunado. En sintonía con esto último pensemos también en nuestros trabajadores de la salud del Hospital Gobernador Ugarte ya que son ellos quienes recibirán las consecuencias de no cuidarnos correctamente", completó el concejal.

Esta claro que la preocupación abunda y las medidas de seguridad no se han tomado.