-"Que nos saquen los subsidios a la educación es un golpe demoledor, pensé que Milei me había escuchado cuando le dije que la prioridad más importante era tener clases 190 días al año. Le comenté a él la difícil situación educativa que atraviesa Santa Cruz".

-"Están arrinconando a los gobernadores y va a llegar el momento que vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el bien común de nuestro pueblo".

-"Este comunicado fue decir basta, el malestar existe en las Provincias. El grito de socorro de los gobernadores de la Patagonia es porque estamos diciendo basta".

-"Este tipo de actitudes revanchistas no sirven para nada, no contribuyen. Para nada es el camino, intentamos entre todos terminar con una grieta y resulta que ahora el país se parte en 3 o 4 pedazos. Nos tenemos que concentrar en unificar criterios".

-"Hablan de recuperar la economía del país, no todo tiene que ser ajuste. No todo fue malversación de fondos, no todo fue mala administración, no todos son delincuentes, extorsionadores. No todos están metidos en un ámbito de corrupción, hay dirigentes que queremos hacer las cosas bien".

-"Soy de la idea de apostar al diálogo, de ayudar al gobierno nacional para que le vaya bien, entendiendo que los argentinos reclamaban unidad. El gobierno nacional viene cometiendo varios errores, decir que todos somos delincuentes y extorsionadores, me parece que se equivoca".

-"Cuando hablan de los gobernadores, meten a todos en la misma bolsa. No todos somos lo mismo, y no a todos nos da lo mismo. Hay que ser un poco más respetuoso, más ubicado y más serio desde Nación a las provincias".

-"Hay mucho malestar, hablo con varios gobernadores. Se están equivocando, no pueden tocar los intereses de las provincias. Hay muchos gobernadores que somos nuevos, que heredamos un problema. En mi caso vengo de heredar un problema que se arrastra hace 32 años, tranquilidad".

-"Lamentablemente, (el ministro del Interior) Guillermo Francos se queda corto de respuesta porque las decisiones, por lo que vemos los gobernadores, las toman desde más arriba".

-"Hay molestia en la Patagonia, es una situación compleja en lo económico, en lo estructural, en lo político. Es el momento de apaciguar las aguas y no arremeter de esta forma en contra de la autonomía de las provincias".

-"Hay varios errores, personalmente entiendo la situación del país y lamentablemente el desastre de la herencia y las malas gestiones anteriores. Creo que hay algunas cuestiones en las que hay que avanzar, pero hay límites que no se cruzan".

-"La Patagonia deja mucho al país y en los últimos años ha recibido muy poco. Vemos que si avanzan sobre una provincia van a avanzar sobre otras más. Somos provincias productoras y les dejamos mucho al país".