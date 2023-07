Daniel Brizuela, descubridor de Claudio “Diablito” Echeverri, habló con Sacá del Medio y estas fueron las principales frases que dejó:

-"Claudio nació para ser el 10 de River, con ese aura especial. Él es fanático de River y lleva el adn del club".

-"Nuestra metodología como buscadores de talento con el proyecto de scouting de River era salir a la ruta 23 días del mes y era viajar, probar, viajar, probar. Hacíamos 300 kilómetros y probábamos a los chicos de la zona. Y 300 más y otra prueba".

“Yo trabajé en Racing en 2011, en la época que aparecieron De Paul, Musso, Centurión, un montón que hicieron ruido. Y llegué a River en 2016, después de haber pasado por San Lorenzo, Central… y tenía una base de datos muy grande”.

-"A Claudio ya lo había visto Luisito Cuevas, del club Luján, porque lo había entrenado cuando era chiquito. Y él le dijo que River iba a estar en Resistencia haciendo una prueba de jugadores. Luisito es carnicero y era uno de los cazatalentos ocultos que teníamos en Chaco".

-"Luisito agarró la moto y lo llevó a la prueba, en donde había 700 chicos. Entra Claudio y había otro chico que nos estaba diciendo ´yo soy el mejor´. En eso se da vuelta, lo ve a Claudio y corrige: ´No, no soy el mejor, soy el segundo, porque el mejor de todos es él´ y lo señala a Echeverri, con esa inocencia hermosa que tienen los niños. Y en la primera jugada de Claudio, hizo un control orientado en un pase que le dieron, desparramó a dos y la clavó en el ángulo. No había que ver mucho más. Después mirábamos las tomas de decisiones que tenía, la habilidad".

-"Me fui a ver al padre y a la madre porque en mi cabeza no podía parar de pensar que ese chico tenía que ser para River. No podíamos esperar ni un segundo. LLego a la casa y me sorprendo con la habitación de él, en una casita humilde, y en el fondo se veía una puerta pintada de blanco con la franja roja cruzada. Abrimos la puerta y era un santuario de River, su habitación era un mundo de River".