La histriónica panelista de Angel De Brito, fue sorprendida por un video en que se ve a su ex, Martín Baclini, cenando en un coqueto restaurant con Luiciana Salazar, con la que Cinthia mantiene un permanente debate público.

Sobre su rechazo por Luli, la panelista y bailarina exlicó que: "Yo no la fumo porque me la hizo parir durante mi relación. No la voy a bancar porque mezcló lo personal con mi trabajo".

Por otro lado, y puntualmente en lo referente a la cena del video en cuestión, agregó que: "Es todo una movida porque (Martín) Redrado siempre lo tuvo acá a Martín. Cuando ellos tuvieron la crisis en 2015, él pensó que se acostaba con Martín".

Especulando sobre una posible relación sentimental entre Baclini y Salazar, Fernández espetó: "Él no la toca ni con un palo", sentenció.