Cinthia Fernández es candidata a diputada nacional y es el momento del diseño de las boletas de votación. Por eso, convocó a sus 5.2 millones de seguidores en Instagram, para que elijan cual de las tres fotos que presentó como opción, es la mejor para ilustrar dicha boleta.

"Me pareció una linda idea que Uds elijan la foto de mis boletas. Si yo voy a darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que estamos MUY SOLAS, y si yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos. Que Uds sean parte de todo", escribió Fernández.

La panelista y candidata continuó: "Quiero hacer todo lo que un político no hace, desde el gesto mínimo, como este, hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa, no se ocupan, y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos… saben porque? porque no votan. Pero se olvidaron que las mamás votamos. Quiero ser una molestia para ellos para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia. Así que todo suyo

¿Qué foto elige 1, 2 o 3?", explicó.