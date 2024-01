-“Las cuestiones de fondo que plantea el DNU son cosas que necesitan una discusión más extensa. A nosotros nos votaron para legislar”.

-"Seguramente hay algunos artículos que estén bien, pero no me parece que haya urgencia en imponer ninguno de los temas".

-"Desde Unión por la Patria ya manifestamos que de ninguna manera vamos a acompañar el DNU. Pone la vida de los argentinos patas para arriba".

-"El DNU es un plan de acción que pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos. Mientras el DNU esté en vigencia y no se rechace puede venir un extranjero y comprar las tierras de la Patagonia".

-"Yo soy de la que cree que había que hacerle modificaciones a la Ley de alquileres, pero eso no significa que las partes queden absolutamente liberadas para hacer contratos de manera arbitraria".

-"Nunca tuve que ver con la entrega de los derechos de la soberanía argentina, o los endeudamientos como tuvo que ver (Mauricio) Macri, Toto Caputo o (Federico) Sturzenegger".

-"(Patricia) Bullrich responde a una decisión política entre Milei y Macri. Más allá de las ideas de Milei, los argentinos tienen que saber que acá está otra vez la mano perversa de Mauricio Macri".

-"Nosotros nos hacemos cargo de los problemas que cometimos y pedimos perdón, pero agarramos a la Argentina en el momento más endeudado de la historia, nos vino una pandemia, una guerra, una sequía, y nos pasó (Martín) Guzmán".

-"Que se hagan cargo de las decisiones que toman, Macri, Toto Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Milei, los que nos entregaron frente al Fondo. En un minuto y medio nos tomaron la vida a los argentinos, nos cagaron la vida".

-"Mi viejo (Leopoldo Moreau) siempre fue funcionario por voto popular, nunca fue funcionario del Poder Ejecutivo. Sturzenegger y Toto Caputo siempre fueron empleados de los Gobiernos de turno. Fueron empleados de Macri y de Milei".

-"Sé que el Gobierno argentino está conversando sobre el tema YPF, siempre es bueno escuchar a los protagonistas. Hay tribunales internacionales que están actuando en consonancia con los grandes grupos económicos para ver si pueden vaciarnos".

-"Hubo una cadena de responsabilidades, pero no es mi rol echar culpas. Me hago cargo porque fue un Gobierno de nuestro espacio político. No tomamos ninguna de las decisiones que creíamos que no había que tomar".

-"Haber sostenido a Martín Guzmán fue un error terrible que a mi entender nos costó las elecciones. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en la Argentina".