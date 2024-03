-"Me daba mucha tristeza la doble vara, me dolía y decía que no es justo. El fútbol es un amplificador enorme, y a mí no me parece justa la doble vara. Todo por pasar del hóckey al fútbol".

-"Siempre los equipos argentinos tienen chances de ganar un torneo internacional. Tenemos excelentes entrenadores y futbolistas, el deportista argentino es una cosa difícil de explicar".

-"Si nosotros pudiéramos conservar los equipos como pasaba hace muchos años, sería todo más competitivo. Hay que poner el dinero en ‘la fábrica’, en la base juvenil".

-"Pasamos de tener un equipo competitivo en 2019 y no pudimos repetir eso. Parece que el único que hizo todo fui yo".

-"El fútbol es un reflejo de todo. Si un chico juega bien, ¿cuánto dura en el equipo? No es fácil cuando a un entrenador le venden 2 o 3 jugadores, es casi como empezar de cero".

-"En esta invitación, que fue un deseo de todos, no tengo problema en conversar y cerrar una etapa que tuvo sus cosas extraordinarias y sus cosas feas".

-"En 2017 vendimos a Tagliafico, a Rigoni y a Barco. El equipo que se perfilaba para ganar la Libertadores ya teníamos 3 jugadores menos fundamentales, Tagliafico era el capitán".

-"En 2018 teníamos un gran equipo y el equipo jugó muy bien. Nos tocó enfrentarnos a River, el mejor equipo argentino de los últimos 10 años".

-"El cambio de cancha del Monumental le cambió el juego a River y a la Selección Argentina. Es un césped europeo, eso es estar en todos los detalles".

-"Me dolió mucho cuando me fui (de Independiente) y creo que había muchísimo por hacer. Creo que cuando el club está unido se consiguen cosas, la Sudamericana no fue una casualidad. Cuando me fui del club fue contra mi voluntad, yo tenía mucho para dar".

-"Necesitaba un descanso porque estaba fundido, pero no vi una unanimidad de criterios en Independiente para volver. Cuando tenga que volver será cuando eso suceda".

-"Es muy difícil que un entrenador acierte 100%, los futbolistas son seres humanos. El entrenador tiene que ver el perfil del club, que no estén lesionados y que sean de renombre, esas pautas yo las cumplí".

-"Desde el día en que dejé de ser el entrenador que no voy a la cancha de Independiente, ya son muchos años. Estoy muy agradecido por la invitación (a la Noche del Rey), y quiero ir a disfrutar".

-"Es prácticamente perfecto cuando uno junta pasión y razón, eso me pasó en Independiente. Uno se enamora de su profesión y se va compenetrando en el club donde trabaja".

-"Yo logré dos Copas Internacionales, y pasar a tener una posición diferente es una historia mágica. Lo he disfrutado muchísimo, y el sábado a la noche lo voy a disfrutar muchísimo también porque voy a ver a mis idolos".

-"Creo que el descanso desde lo emocional, físico e intelectual fue más que suficiente. Vivo prácticamente en la montaña, así que las pilas se recargan de una manera increíble".