Argentina debuta en los Juegos Olímpicos de los esports

En la segunda semana de diciembre, la delegación Argentina competirá en tres torneos dentro de los Global Esports Games, un evento del que participan federaciones de más de 30 países de todo el mundo y que se disputa en Arabia Saudita. El ultimo gran evento de deportes electrónicos de 2023 se va a llevar a cabo en Riyadh, capital de Arabia Saudita, y Argentina tiene chances de consagrarse en tres juegos distintos.

Los Global Esports Games son una especie de Juegos Olímpicos de los esports, ya que a diferencia de la mayoría de los torneos, no hay competencias de un solo videojuego, si no que son cinco los certámenes, y cabe destacar que no compiten clubes, si no selecciones. La albiceleste, que representa a DEVA (Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina), dirá presente en Dota 2 femenino, eFootball masculino y en Street Fighter. Además es la organización que llevó adelante el certamen de deportes electrónicos en los Panamericanos de Chile este año.

Street Fighter es un juego de pelea, del genero fighting games, y el representante nacional será Shaka. Tiene 36 años, es oriundo de Tucumán y uno de los máximos exponentes del videojuego en la región. Policía de oficio, pero gamer de corazón, consiguió clasificarse a importantes torneos a nivel mundial, y ya tine su cupo asegurado a la Capcom Cup de las vegas del 2024, con un prize pool de dos millones de dólares. En Riyadh integra el Grupo C junto a Australia, Irán, Irlanda, Pakistán, Polonia, Serbia y Tailandia.

En eFootball, la estrella argentina es Lautaro Raris, que se mantiene entre los mejores de Latam desde que el juego se llamaba Pro Evolution Soccer, y que viene de obtener la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos De Santiago 2023. Sera parte del Grupo A junto a Ghana, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Túnez y Emiratos Árabes.

El Dota 2 se juega en equipos de a cinco, y el conjunto nacional buscará superar su papel de la edición pasada, donde quedaron cuartas. Ademas vienen de colgarse la medalla de Plata en los Panamericanos. Esta integrados por Milena “Mile-Mile” Evangelista, Romina “Lykke.” Pacheco, Victoria “Garaf” Gerosa Destribats, Lucia “Lulu” Polanco, Debora “Debbie” Ponce, y coacheado por Maximiliano “Worlock” Allende. Debutan contra Turquía por los cuartos de final, y en caso de avanzar se cruzarían con Tailandia o Malasia, ambos finalistas del certamen en 2023.

El torneo será una gran oportunidad para cerrar el año con un triunfo para los equipos argentinos, que se posicionaron muy bien durante los certámenes que jugaron a lo largo de la temporada.