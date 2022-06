Archivaron la causa penal contra Eduardo Salvio, con anuencia de su ex

El jugador de Boca Juniors, Eduardo Salvio, se vio beneficiado por el archivo de la causa penal que se le había niciado por el incidente en el que parece intentar atropellar a su ex esposa, Magalí Aravena, en una calle de Puerto Madero.

La acción se archivó por pedido del fiscal, dado que la particular damnificada, la propia Magalí, dicidió no instar la acción, lo que, por el tipo de delito, define que el expediente no deba proseguir.

Aravena, sin embargo, mantiene un litigio con su ex por el cuidado de los niños de la pareja. Sin ir mas lejos, hace solamente unos días, lanzó una serie de tuits, reclamándole a Salvio por no haber asistido a un evento de uno de los niños.