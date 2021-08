Convivieron en los gabinetes de Néstor y Cristina, incluso uno ocupó el lugar del otro (Aníbal fue jefe de Gabinete un tiempo después que Alberto dejó el gobierno), tienen un vínculo, el presidente lo designó en el directorio de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a Aníbal no le gustó el lugar que le dieron, se quejó en público, pero luego, se conformó. Hoy salió a defender al presidente ante la "crisis de la foto".

El funcionario decidió culpar a Fabiola Yáñez: “La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, que a lo mejor puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la edad media, 1200 años atrás, ¿llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?. Eso no existe más, señores”, dijo Fernández.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, aseguró: “No te estoy boludeando. Me estás planteando un tema. No estuvo bien. Claro, ¡qué va a hacer! ¿Cómo se resuelve? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños, el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error.. eso no existe más, ¡por dios!”, insistió Aníbal con el tema de la paliza.