Las redes sociales se vieron colmadas de fotos y videos de estos ejemplares sobre todo en las playas céntricas de la ciudad de Mar del Plata. Los especialistas informaron que no representan ningún riesgo para la salud pero que es preferible no tocarlos para no generarles incomodidades.

Las rayas son peces cartilaginosos, de cuerpo aplanado, y las de este tipo son de gran tamaño y su cola es fina y más larga que el cuerpo. Suelen estar en lugares arenosos, muchas veces enterrados.

El cuerpo del chucho tiene forma de disco, no tiene aletas, su piel es lisa y sin espinas y es completamente aplanado, adaptado al modo de vida béntico, esto es, sobre las superficies del fondo marino. Pueden producir heridas bastante dolorosas con su espina venenosa pero no mortales.