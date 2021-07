Agustín Rossi es ministro de Defensa de la Nación y a la vez un reconocido dirigente santafesino. Su postulación a senador por su provincia, trajo cola, porque desafió a la lista del gobernador Omar Perotti, y ahora podría ser eyectado de la cartera que detenta.

"La verdad siempre pensé que los cambios de Gabinete eran cuando habían funcionarios que no funcionaban, no cuando un dirigente político -con los años de trayectoria que tengo yo en Santa Fe- decide participar electoralmente con su propio distrito", explicó Rossi.

Sin embargo, los rumores de despido corren por los pasillos de Rosada a todo vapor. Dicen que Rossi salió a desafiar la unidad, pero el explica que no fue así: "El gobernador me dijo taxativamente que no quería que yo esté en la boleta a pesar de que soy el dirigente político que más mide . No me gustó pero seguí intentando. Después me dijeron que en realidad lo que no querían era que no participemos", exclamó en entrevista con Urbana Play.