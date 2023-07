"No es tan fácil conseguir la persona con la que querés compartir la vida"

Actor, director y docente, Fabián Vena acumula cuarenta años de trayectoria. “En agosto se vienen los 55”, arranca autodenunciando su edad, mientras toma un sorbo de café en un barcito del barrio de Villa Crespo, después de un día intenso y con agenda recargada de actividades.

Los fines de semana se lo puede ver en el Teatro La Casona, de calle Corrientes, donde se destaca como protagonista de “La Divina Familia”, entrañable comedia costumbrista de Ismael “Paco” Hasse, que formó parte de la cartelera marplatense. “Tengo profunda admiración y respeto por quien escribe y a Paco le respeto hasta los puntos suspensivos”, reconoce categórico, y celebra “me estoy dando una panzada de teatro nuestro, me divierto y hago cinco chistes de espalda al público ¡No me privo de nada!”.

“Para nosotros; los actores, la repetición es una mala palabra, la superación es algo de todos los días, porque no hay nada peor que aburrirse sobre el escenario”, explica Vena quien después de haber interpretado a un bibliotecario extraordinario en el multipremiado unipersonal “Conferencia sobre la lluvia”, de Juan Villoro, se prepara para estrenar algo extraordinario.

“Sí, otro unipersonal. El título es Filosofía Clandestina. Estoy muy entusiasmado, presentaré dos funciones en el Centro Cultural de Moreno y después evaluaremos otras alternativas”, adelanta.

-Te percibo muy fascinado con el personaje. Contame más.

-¡Muy fascinado! Interpreto a un filósofo, un tal Zuviría, con texto de Daniel Cúparo y Carlos La Casa, obra que surgió en su momento a partir de la idea del querido Hugo Arana, quien seguramente habrá tenido algún profesor de filosofía clandestino. Es un tríptico de profesiones frustradas y me encandila la idea de filosofar. Así que estoy dedicado de lleno y súper atrapado por la esencia del personaje. Canosa, quiero que vengas a ver una pasada que voy a hacer con amigos antes del estreno.

Listo, agendado. Respecto de Poncho, la escuela de teatro donde ejerce la docencia desde hace siete años, remarca que “es muy importante enseñar la autogestión porque de esa manera los actores saben cómo generar sus propios proyectos. Es una escuela integral y le dedico mucho tiempo. En el último de los tres años, les exijo a mis alumnos que presenten obras nacionales y experimenten la búsqueda, se equivoquen y aprendan”.

Escucharlo es como presenciar una “Master Class” en vivo. Su actitud, sus tonos, la forma en que describe con pasión cada una de sus experiencias no sólo en el teatro sino también en la televisión y en el mientras tanto, lo reconocen, lo saludan, le piden una selfie y accede con la mejor onda.

-¿Cómo son tus noches después de un día agitado?

-Tarde, a la noche, cuando mi familia está en el quinto sueño, quizás disfruto de una buena serie aunque la haya visto varias veces y busco ahí, seguir descubriendo cosas del lenguaje, tomo el tiempo de alguna escena y con cronómetro incluído, después lo aplico con mis alumnos ¿Obsesivo yo? Y sí, ¿qué se la va a hacer? ¡No lo puedo evitar! Otra opción es salir a la pesca de algo que me resulte interesante como alguna conferencia teatral o filosófica y acompañado por la música.

¿Qué opinión tenés de la crisis mundial en la ficción con la llegada del streaming?

-Siempre estamos en crisis y como bien decís es mundial. Estamos viviendo una transición que nadie dice cuánto va a durar, cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Fijate que los cineastas tampoco filman mucho.

-¿Cómo viven la previa de un estreno en el ámbito familiar?

-Bloqueo fechas, chequeo agenda, empiezo a escuchar la música nueva que mi hijo reconoce fácilmente, me aíslo de todos los conflictos que interfieran mi concentración. Reconozco que me cuesta delegar, así que mientras me ocupo de llevar a los chicos a la escuela o al médico, aprovecho y pongo la música de la que te hablé antes y repito la letra mientras lavo los platos, en un semáforo o en la ducha y así sigo afinando.

-¿Cómo te influye la problemática social?

-Todo lo que sucede en la sociedad y me atraviesa en la vida, lo paso por un prisma, lo registro, lo tomo y en algún momento lo incorporaré artísticamente para que no me irrite en lo personal. Si bien sigo viendo cosas que no me gustan, reconozco que antes puteaba y me agarraba bilis, pero hoy lo proceso y lo tamizo. Ya sabemos que el afuera es un quilombo.

Vale la pena hacer un capítulo aparte para hablar de su amor, la actriz Paula Morales, con quien convive hace diez años y tienen un hijo en común, Valentino. La pareja ya tenía hijos de matrimonios anteriores: Benicio, hijo de Paula, y Cielo y Vida, hijas adoptadas por el actor y su exmujer, Inés Estévez. Bienvenidos a la familia súper ensamblada.

Paula es una mujer todo terreno y entre coincidencias y diferencias “tenemos rasgos muy distintos en muchos aspectos, pero en esas diferencias hay una conexión muy grande. Ella también es muy creativa y apasionada del oficio y maneja un extremo de responsabilidad insoportable que le funciona y un carácter bellísimo. Paula practica una especie de filosofía espiritual que le sale naturalmente y eso le permite disfrutar de la vida, de la familia, del amor, de las amigas, de todo", define Vena.

-Con todos esos elogios, entiendo que no podrían vivir en casas separadas.

-Para nada, nosotros no nos podemos despegar. Si ella no está, siento que me falta algo. No es tan fácil conseguir la persona con la que querés compartir la vida. Si el hombre pudiera entender un poco del mundo femenino y viceversa, estaríamos salvados.

La charla podría seguir pero su agenda marca otra reunión, así que como yapa cuenta que si bien no tiene cafés pendientes por ahora, en su camarín no pueden faltar una foto del muñeco Marcelo Gallardo, una foto de Alfredo Alcón y algún dibujito de sus hijos. “Están ahí, es una forma de charlar con ellos, ahí mismo como si estuvieran”, describe el actor, quien últimamente siente que cuando se mira al espejo “esta obra me está ayudando a mirarme con mayor franqueza a cualquier hora del día”.