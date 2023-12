"No cualquiera puede decir que es campeón del mundo. Y todos los argentinos somos campeones"

“Estaba mal, triste y decaído por el penal que hice antes del gol de Francia, pero quería patear el penal. Me sentía con confianza, solo quería convertir y ser campeón".

-"Ser campeón del mundo es un privilegio y lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador y habitante del país. No cualquiera puede decir que es campeón del mundo. Todos los argentinos somos campeones".

-"Después del último partido, no volvimos a hablar con Scoloni, ninguno pudo hablar".

-"Hoy estoy feliz en Euroa y quiero seguir estando acá. Más adelante me gustaría volver a River; pero es más adelante".

-“Cuando me tocó patear el penal, intenté no pensar en nada y tener la mente fría. Igual, en el momento del penal, se me vino toda la carrera encima, pensé en lo que hice desde chiquito. Pensé en todos los argentinos. Me quedé así porque se me vino todo encima”.

-“Estaba muy triste y decaído por hacer el penal antes del gol de Francia. Me generó mucha confianza el apoyo que me dieron mis compañeros después del penal que provocó el gol de Francia. Pude salir de esa mala postura”.

-"Al penal contra Francia lo miro seguido. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza pero tenía confianza y estaba tranquilo. Solo quería convertir y gritar campeón. Lautaro Martínez, Pezzella, Otamendi y Leo siempre me dieron su apoyo antes del penal. En la caminata, veía que iban diciendo cosas”.

-"Todos los argentinos estábamos esperando hace mucho salir campeón. Por suerte se pudo dar el título. En cada partido dejamos la vida por nuestro escudo y por el país”.

-“Lo primero que hice fue agradecerles a mis viejos por todo el sacrificio que hicieron para que yo tenga esta carrera. Siempre tengo en mente eso. Nadie me regaló nada”.

“No hay que olvidarse que otras selecciones llegaron a las finales, eso no es nada fácil”.

-“Scaloni formó un gran grupo. El título en el Maracaná fue muy lindo”.