El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, evaluó la capacidad de Sergio Massa: “Es el más razonable de todos los candidatos y con quien se puede dialogar. Le fue muy mal con la economía pero no es partidario de seguir ampliando la grieta. El que asuma no lo podrá hacer solo. Massa es un hombre pro mercado, tiene diálogo con los empresarios. Asume riesgos, aunque no le fue bien en la economía".