El intendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, habló con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-"Perder una PASO o una elección no es un drama, drama es lo que viven los argentinos que no llegan a fin de mes, lo que viven los jubilados".

-"En el debate vi a Sergio Massa contundente, con propuestas. Es mi candidato a Presidente".

-"Quiero un Presidente como Massa para que a Hurlingham le vaya bien. Confío en que Sergio Massa va a llevar bien el país".

-"Cuando a Massa le preguntaron por Insaurralde, dijo que él le había pedido la renuncia. Error es cuando uno dobla en una esquina en contramano. Cuando tenés 40 años de militancia y más de 50 de vida ya no cometés errores, ya te pasan otras cosas. Esto fue como golpear todos los días en el piso a un argentino o argentina que la está pasando mal. Y la verdad es que no somos todos iguales".

-“El vecino necesita que el que lo va a gobernar sepa lo que hay que hacer. Lo vi bien a Sergio. Y también vi mucha bronca y mucho odio. Lo que me importa es que cuando uno tiene responsabilidad de gobernar, que gobierne, que resuelva. Es mucho sentido común”.

-"Este Gobierno hizo muchas cosas buenas, pero las opacábamos con los quilombos internos. Yo me hago cargo de mi Gobierno, que se la pasó tirándose microfonazos de un lado para el otro internamente. Yo siempre planteaba que estaba bien que hubiera diferencias pero que las discutiéramos".

-"Alberto es el Presidente y, por su investidura, se lo respeta. Y eso no ha pasado. No se lo ha respetado. Los debates públicos no ayudaron".

“Vivo a una cuadra de la plaza de Hurlingham. Me tocan timbre los vecinos. El que tiene responsabilidad de gobernar, tiene que estar cerca. Es una persona común con responsabilidades importantes. Después del 10 de diciembre tengo pensado armar un tallercito mecánico. No es de la teta del Estado siempre".

“En las PASO enfrenté a la Cámpora”.