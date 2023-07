Hernán Lacunza, ex ministro de economía de la Nación dialogó con Eduardo Serenellini sobre la actualidad política y económica del país. Principales conceptos de la entrevista:

-"Más allá del ministro de Economía, este gobierno está terminando su mandato con una inflación terrible, pobreza y una gran brecha cambiaria".

-"Ya está explotando pero como estamos acostumbrados a lo terrible que fue el 2001 esto parecería tener un poco de estabilidad".

-"Cualquier país del mundo con estas condiciones está en el fondo del pozo que es adonde nos deja este gobierno después de cuatro años".

-"El primer paso para recuperar la confianza es decir la verdad. El problema son las contradicciones".

-"Nadie quiere que cambie su negocio porque así funcionan. Entonces los empresarios no quieren abrir para no tener competencia. En la Argentina corporativa nada se puede cambiar entonces no nos quejemos si cada mandato termina peor que el anterior"

-"Veremos si habrá devaluación".