El economista Roberto Cachanosky criticó las DNU de Javier Milei. “Estoy de acuerdo con el rumbo general, el tema es si podés hacer todo de golpe", aseguró el economista.

"Los argentinos heredamos una situación crítica del kirchnerismo pero no entiendo esta política cambiaría. La inflación de diciembre será del 30%", remarcó.

"No entiendo la estrategia de Milei a corto y mediano plazo. No se puede hacer cambios por DNU, de esa forma no se transforma en un país liberal"