"Nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado". Lucas Luna había apuntado contra el dirigente porteño de Juntos por el Cambio Franco Rinaldi en un encuentro de seguidores del precandidato a presidente por La Libertad Avanza. Fue separado de forma “instantánea”.

En diálogo con Eduardo Serenellini el precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio Franco Rinaldi dijo que "discriminar está mal pero no hay que cancelar a las personas que tienen ese pensamiento".

“Yo no me burlé de Mario Massaccesi, estaba haciendo un stand up. Se vota una persona independientemente si tiene o no discapacidad o una enfermedad".