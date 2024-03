-"A ‘Mamaluco’ Villalba lo conozco por fotos, lo conocí recien la vez pasada personalmente. Solo me interesa que si hay una prueba de que es culpable quiero que se muera preso. ‘Mameluco’ me pidió saludarme y me dijo que no tenía nada que ver con la muerte de mi hija. Yo ya no creo más en nadie ni nada, perdí todo cuando murió mi hija".

-"Este juicio no me devuelve a mi hija y no me quita ni un poquito el dolor que tengo. La justicia argentina no existe, hace 13 años que estoy pendiente de que esta gente que tiene que estar presa 35 años se quede 35 años".

-"Quiero una justicia justa, quiero que los verdaderos culpables esten. En este juicio ya no están los jefes de la Policía, ya los absolvieron. ¿Por qué? No voy a permitir que me sigan maltratando".

-"Nosotros llevamos una testigo de Costa Esperanza, donde la tuvieron 9 días a Candela. Contó que Candela se escapó de su cautiverio y que la volvieron a capturar, a esa vecina no le hicieron una sola pregunta. La señora quería dar nombres y hablar, y no le hicieron una sola pregunta".

-"No se comunicó nadie del Ministerio de Justicia. ¿Para qué se van a comunicar? Quiero que se comuniquen conmigo los familiares de víctimas, mis amigos, mi familia".

-"Yo atiendo víctimas como me hubiera gustado que me atiendan a mi. A mi no me atendió nadie, me acusaron y después de 13 años nos siguen acusando".

-"Detrás del asesinato estan los narco-policías, la policia de la Provincia de Buenos Aires, la política, y todos los jefes de la Policía que no estan ahí sentados".

-"Lo que pasa en Rosario es lo mismo que pasó en 2011, no cambió nada. ¿Cómo puede ser que a Candela la trasladen de San Martín a Hurlingham sin que nadie los pare?"

-"Estoy con el Estudio Burlando, que gracias a Dios me defienden y me resguardan, y no me cobran un peso. Atiendo víctimas hace 9 años y se que nosotros tenemos una Ley que ellos tienen que respetar".

-"En el juicio donde el asesino y el violador de Candela están con perpetua también intentaban poner mugre sobre la familia. Hay que buscar la verdad, mis abogados seguirán el juicio. Yo no puedo darme el lujo de poner el cuerpo, me estoy enfermando con todo esto".

-"No creo para nada en la justicia. Este circo no me devuelve a mi hija. En Argentina un juicio sale millones y millones. Tengo que levantarme todos los días a trabajar y esto me esta enfermando, necesito resguardar mi salud mental porque tengo 2 hijos".

-"No me voy a prestar al circo de estos fiscales que tapan la mugre que es Morón, la mafia que es Morón".

-"Mientras Candela estuvo 9 días viva, ellos se dedicaban a hacer cualquier cosa menos buscar a Candela. Lo interrogaban al padre, a mí, pero nunca la buscaron. Tuvieron un montón de tiempo y no hicieron nada".

-"No me puedo dar el lujo de estar más mal. Si esto me va a hacer mal a mi salud, ya está. Esto no va a tener un buen fin, no va a haber justicia por el mal desempeño que hay. Hicieron todo mal desde el día uno".

-"Revictimizan a la víctima, hablan mal de mí en mi cara. Ellos quieren que uno diga lo que quieren escuchar. Quieren que diga que fue un ajuste de cuentas para el padre, pero eso no fue así. Yo quiero justicia, toda la gente que está enfrente mío, no sé ni quiénes son".

-"Renuncié a ser querellante por todo lo que dice el escrito. Siento que la justicia fue contra mí en vez de ayudarme. A partir del día que la encontré muerta a Candela supe que no la habían buscado".