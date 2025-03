Vendimia 2025: El Desayuno COVIAR marca la agenda política y económica del sector vitivinícola del país

Ricardo Seronero desde Mendoza

En el marco de la celebración de la Fiesta Nacional de La Vendimia 2025, el sábado 8 de marzo se realizará una nueva edición del Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina ante un auditorio de más de mil personas y la transmisión en vivo por televisión, radio y streaming.

El evento es encabezado por el presidente de COVIAR Mario González y gobernador Alfredo Cornejo, estarán los gobernadores de San Juan y Jujuy, los ministros nacionales Luis Petri, Guillermo Francos, Sandra Petrovello y Mariano Cuneo Libarona, secretarios nacionales confirmados, como Daniel Scioli de Turismo; legisladores, la Mesa de Enlace reunida en su conjunto, 500 empresarios y productores vitivinícolas, 40 medios de prensa acreditados y más de 29 instituciones nacionales se darán cita en la ciudad de Mendoza. Se firmarán convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Turismo de la Nación.

La vitivinicultura argentina como economía regional se extiende a lo largo de 199.946 hectáreas cultivadas con vid, distribuidas en 22.039 viñedos, posicionando a la Argentina como el 7º país del mundo con la mayor superficie cultivada con vid.

La actividad vitivinícola está presente en 18 provincias argentinas, con 856 bodegas elaboradoras activas al cierre del año 2024.

Argentina es un actor central de vitivinicultura mundial: es el 9º mayor consumidor, el 8° productor de vinos del mundo y el 11º mayor exportador mundial de vinos en volumen.

La vitivinicultura argentina generó exportaciones por U$S933 millones en 2024, incluyendo vino fraccionado y a granel, jugo concentrado de uva o mosto, pasas y uvas en fresco.

El vino es parte de la cultura y de la mesa de los argentinos y contribuye a construir identidad y marca país en todo el mundo.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se prepara para una nueva edición de la «Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina – Desayuno COVIAR 2025», el evento institucional y político más relevante del sector, que se llevará a cabo el próximo sábado 8 de marzo en el Park Hyatt Mendoza desde las 9 am y con transmisión en vivo por televisión abierta, radios y streaming.

Con la presencia de más de mil invitados, entre los que destacan los Gobernadores de Mendoza, San Juan y Jujuy, ministros, secretarios nacionales confirmados, legisladores, dirigentes de la Mesa de Enlace reunida en su conjunto, más de 500 empresarios y productores vitivinícolas, 40 medios de prensa acreditados y más de 29 instituciones nacionales se darán cita en la ciudad de Mendoza para abordar y debatir en conjunto las oportunidades y desafíos de la industria, con especial énfasis en la necesidad de abrir una agenda productiva y de reformas para el desarrollo.

Durante el #DesayunoCoviar se firmarán importantes convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría de Turismo de la Nación para potenciar el turismo del vino en Argentina y con el Gobierno de Jujuy para abrir un nuevo Centro de Desarrollo Vitícola en esa provincia.

Con 199.946 hectáreas de viñedos distribuidas en 18 provincias y 856 bodegas elaboradoras activas, Argentina se posiciona como un actor clave en la vitivinicultura mundial: es el 8° productor, el 9° mayor consumidor y el 11° exportador global de vinos en volumen. Con exportaciones que alcanzan los U$S 933 millones en 2024, el vino no solo impulsa la economía regional, sino que también es parte de la cultura argentina, fortaleciendo su identidad y proyección internacional. En este sentido, el sector vitivinícola argentino cerró el 2024 con sólidos indicadores de crecimiento. Según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA), las exportaciones totales se incrementaron un 15,3% respecto al 2023. El vino fraccionado lideró el volumen de envíos, mientras que el jugo concentrado de uva y las pasas registraron los mayores incrementos interanuales, con subas del 75% y 82,3% respectivamente.

«Argentina es un actor central en la vitivinicultura global, consolidando su posición como el 8° productor de vinos y el 11° exportador mundial. La visión estratégica del sector nos desafía a potenciar la innovación, el desarrollo sustentable y la integración de todos los actores de la cadena productiva», destacó Mario González, presidente de COVIAR.

La industria vitivinícola argentina, presente en 18 provincias y con 856 bodegas activas, no solo es una economía regional clave, sino también una embajadora de la identidad y cultura nacional. En el marco del Desayuno COVIAR 2025, se reafirmará el compromiso con los objetivos trazados en el Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI), que apunta a fortalecer la competitividad y la promoción de los productos vitivinícolas en el mercado global y consolidar el crecimiento del sector a nivel local e internacional.

El evento político, económico e institucional más importante de la vitivinicultura argentina, el Desayuno de COVIAR tiene 40 medios periodísticos confirmados y 147 periodistas acreditados. Además de 29 instituciones públicas y privadas, legisladores y funcionarios con 88 responsables de comunicación institucional confirmados.

El #DesayunoCOVIAR se podrá seguir en vivo desde las 9 am por televisión de aire, radios y vía streaming por el canal oficial de COVIAR en YouTube y a través de sus redes sociales bajo el hashtag #DesayunoCOVIAR.

Están confirmadas las siguientes autoridades: Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza; Marcelo Orrego, Gobernador de San Juan;Carlos Sadir. Gobernador de Jujuy, Guillermo Francos, Ministro del interior; Luis Petri. Ministro de defensa de la nación; Mariano Cuneo Libarona, Ministro de justicia de la nación; María Carmen Tettamanti, Secretaría de energía de la nación; Daniel Scioli, Secretario de turismo de la nación;Lisandro Catalán, Vicejefe de gabinete; Alejandro Cacace, Subsecretario de reformas estructurales de la nación; Juan Pazo, Director ejecutivo Agencia de recaudación y control aduanero; Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura de la nación; Manuel Chiappe, Subsecretario de producción agropecuaria de la nación; Martin Giaccio Secretaria de agricultura, ganadería y pesca de la nación; Esteban Marzorati, Secretario de industria y comercio de la nación; Martín Fernández, Jefe de gabinete Secretaría de agricultura de la nación; Jose Andres Velis, Director General de Aduanas; Leandro Fernández Suarez, Cancillería; Alejandro Nieva, Auditor general de la nación; Nicolás Pino, Presidente Sociedad Rural Argentina; Andrea Sarnari, Presidente Federación Agraria Argentina; Lucas Magnano. Presidente CONINAGRO; Facundo Correa Llano. Legislador nacional; Mercedes Llano. Legisladora nacional; Lourdes Arrieta, Legisladora nacional; Anabel Fernández Sagasti, Legisladora nacional; Mariana Juri, Legisladora nacional; Lisando Nieri, Legislador nacional; Liliana Paponet. Legisladora nacional; José Octavio Bordón. Ex gobernador de Mendoza; Rodolfo Gabrielli. Ex gobernador de Mendoza; Arturo Lafalla, Ex gobernador de Mendoza; Julio Cobos, Ex vicepresidente de la nación, ex gobernador de Mendoza, legislador nacional; Celso Jaque, Ex gobernador de Mendoza; Rodolfo Suárez, Ex gobernador de Mendoza, legisladora nacional; María Beatriz Giraudo. Vicepresidente INTA; Nicolás Afione. Presidente INTI; Carlos Balter. Vicepresidente Banco Nación; Juan Carlos Abud. Ministro de desarrollo económico de Jujuy; Sergio Busso. Ministro de bioagroindustria de Córdoba; Gustavo Fernández. Ministros de producción de San Juan; Juan Cruz Miranda. Ministro de inclusión digital y sistemas productivos de Catamarca; Carla Seain. Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires; Laura Mirantes. Secretaria de Vinculación Ciudadana de la Provincia del Chubut.

Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina.

