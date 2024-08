El anuncio estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, el intendente de Miguel Riglos, Elio Calzado, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos, Ariel Alejo, la última pareja ganadora del certamen y demás autoridades del las Secretarías de Turismo y Cultura.Echeveste, destacó a Ricardo Seronero en Continental que significa un gran honor "presentar la Quinta Edición de la Fiesta Nacional del Asador Criollo, que simboliza mucho trabajo entre las secretarías de Turismo y Cultura; como también del Gobierno provincial junto a municipios e instituciones intermedias. En este caso la Asociación de Bomberos Voluntarios que lleva adelante con todo lo que significa regularizar nuestras costumbres y tradiciones. En esta edición tendremos un condimento especial, por primera vez durante el almuerzo, vamos a contar con todos los vinos de producción pampeana”, indicó el funcionario de la cartera de turismo.

Sobre la iniciativa, destacó además que “todos juntos realizamos un contacto con la Cámara del Vitivinícola de La Pampa y se les compra el vino a ellos para que en las mesas esté presente el vino de Santa Rosa, General Pico, Pichi Huinca, Telén y de Gobernador Duval.Es un trabajo desde el interior de la Provincia para que nuestros vinos se conozcan y que nuestras fiestas sean las promotoras de nuestras producciones. Quiero agradecer a los organizadores de la Fiesta y es importante remarcar lo que generan en cuanto al circuito económico regional”, concluyó.El intendente anfitrión remarcó la trayectoria de la Fiesta.

“Hace más de 15 años que se hace esta Fiesta, para nuestra localidad y la zona es muy importante por todo lo que aporta desde el punto de vista turístico y cultural. En la última edición hubo más de 800 personas y no solamente pampeanos y pampeanas sino de provincias limítrofes. Año tras año se supera y crece gracias al trabajo de los Bomberos Voluntarios. Creemos que las tradiciones y culturas realmente nuestras están muy bien representadas en el asado”, indicó.El jefe comunal agradeció el apoyo del Gobierno de La Pampa, “es fundamental el acompañamiento y en este caso a través de la Secretaría de Turismo, que en esta Edición y gracias a la Asociación de Bomberos lograron el vínculo con la Cámara del Vino y cinco bodegas de la Provincia estarán presentado sus productos en la Fiesta Nacional del Asador Criollo, lo que representa la buena relación entre todas las instituciones con el claro objetivo de resaltar la pampeanidad.

Para finalizar quiero destacar el enorme trabajo que hacen los Bomberos Voluntarios. Los esperamos a todos para comer un rico asado y disfrutar de buenos espectáculos”, concluyó.El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios riglense destacó la participación activa de empresas pampeanas en el desarrollo de la Fiesta Nacional. “Como organizadores de la Fiesta Nacional del Asador Criollo estamos muy emocionados por anunciar otra edición. Además, como anteriormente se mencionó, desde la organización buscamos que todos los productos que estén allí para la realización del evento, sean de origen pampeano para que desde nuestro lugar hagamos un aporte para que se conozcan nuestros productos. En esta oportunidad contar con las bodegas pampeanas es muy importante, pero no solo es el vino, sino también el helado que es producción local, el pan con harina de nuestros molinos y no está de más resaltar la calidad de las carnes de nuestros frigoríficos que utilizamos desde hace 15 años. También hay que destacar a empresas aportantes como Dos Anclas que les dará a cada equipo asador, fogoneros y jurados; un kit con todos sus productos”, indicó.Cada equipo participante representará a una institución y el jurado evaluará diversos aspectos, no solo el resultado de la cocción del asado al asador, que incluirá un costillar completo con vacío, sino también la presentación del stand, aderezos, atuendos, higiene, forma de encender el fuego y manera de ensartar el costillar, entre otros.