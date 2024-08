El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó hoy de la 168ª asamblea del Consejo Federal de Turismo, en la que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, subrayó la importancia de seguir avanzando en la desregulación del transporte en todas sus vías como punto clave para impulsar la actividad turística en todo el país.

"No hay desarrollo de la Argentina, sin un desarrollo de su industria turística. Acá estaremos trabajando junto con el presidente Milei y junto con nuestro querido secretario Daniel Scioli. Y vamos a estar a disposición para facilitarles que la Argentina pueda desarrollar esta industria tan central para el crecimiento del país. Si no hay conectividad, no hay turismo”, dijo el ministro.

“Lo que hicimos en transporte aerocomercial se aplicará también para el transporte terrestre. Es un proceso de desregulación en el que se eliminarán todas las barreras a la entrada a la industria”, puntualizó, para señalar luego que ya fue desregulado el uso de aeronaves de bajo porte para transporte de pasajeros.

Scioli destacó la participación del ministro Sturzenegger en el acto al indicar: “Ya antes de asumir esta responsabilidad que me confió el presidente en Milei, veníamos trabajando, desde el inicio de la gestión, en todas las iniciativas que impactan muy positivamente en nuestro sector. Particularmente, en estas regulaciones, para hacerlo cada vez más competitivo”.

Además, aseguró: “Tenemos una enorme responsabilidad, ya que este sector va camino a ser el mayor empleador mundial. Pero, para eso, tenemos que hacer cosas, no esperar a que los turistas vengan, salir a buscarlos, generar programas de promociones y todo lo que significa la vuelta del crédito y el impacto que tiene también en el sector”.

Encabezada por el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, la asamblea tuvo una agenda que incluyó también un análisis de Gustavo Santos -director regional para las Américas de ONU Turismo- sobre “La situación del turismo a nivel global y regional” y un anticipo de los puntos principales del proyecto de reglamentación del turismo estudiantil que apunta a la flexibilización de la actividad.

En ese marco, también fue presentado el programa “Argentina Te Incentiva”, que busca incrementar el turismo de reuniones en diversos destinos nacionales, y el presidente de la FAEVYT, Andrés Deyá, entregó las invitaciones para la próxima Feria Internacional de Turismo 2024, que se realizará en Buenos Aires del 28 de septiembre al 1 de octubre.

Al finalizar la asamblea del CFT, Scioli también encabezó la apertura de una nueva edición del MeetUp, organizado por AOCA -la entidad que nuclea al turismo de reuniones en la Argentina-, en el que participarán hasta mañana 8 de agosto, los sectores público y privado del rubro de todo el país e invitados internacionales.