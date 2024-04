En el fin de semana más largo del año, el ministerio de Turismo y Cultura no quiso dejar pasar la oportunidad de promocionar y capitalizar el enorme abanico de atractivos turísticos que posee San Luis y los primeros datos recopilados reflejan que lo logró con creces.

La provincia registró un 98% de ocupación hotelera, lo que se traduce en la visita de más de 120.000 personas. El promedio de estadía por persona fue de tres días y medio y su gasto, de $45.000 diarios. En cuanto a las plazas más ocupadas, Juan Manuel Rigau remarcó que si bien lideran la estadística los lugares clásicos como Potrero de los Funes, Merlo o El Trapiche, también hubo buena concurrencia en otras localidades que vienen emergiendo, como San Francisco o Luján. “Eso habla del federalismo turístico que queremos lograr en la provincia”, subrayó el Ministro para Radio Continental y Continental web para Ricardo Seronero.

Para aprovechar al máximo los seis días que abarcó este fin de semana particular, Turismo desplegó un gran operativo para acompañar con eventos culturales a cada localidad. De esa manera, el visitante no solamente disfrutó de los paisajes naturales, sino también de espectáculos de música y entretenimiento. “Sabemos que el boca a boca es clave en este rubro, por eso hemos hecho un esfuerzo para que todos los que nos visitaron se vayan con una grata impresión”, destacó Rigau. Por otra parte, hizo hincapié en la contratación de guardavidas para cada localidad con espejos de agua y, a raíz de esto, el hecho de no haber sufrido ningún contratiempo. “Sabemos que buena parte del turismo extranjero elige a la provincia por la variedad de espejos de agua que tenemos, y es importante mostrar que San Luis no solamente ofrece paisajes lindos sino que también empieza a sumarle servicios de calidad”, señaló.

El Ministro también resaltó el esfuerzo mancomunado que viene realizando la cartera con el sector privado, con el objetivo de que ambas partes salgan beneficiadas en el intercambio. “Es un poco lo que nos pidió el Gobernador, sabemos que tenemos que generar las condiciones para incentivar a los agentes privados porque ellos son un gran motor de la provincia. Tenemos la tarea de acompañarlos y darles un impulso”, expresó. Además, el funcionario sostuvo que se está trabajando en el futuro inmediato para potenciar el parque nacional de San Luis, que es Sierra de las Quijadas.

“Tenemos el dato de que siete de cada diez extranjeros eligen sus destinos por los parques nacionales”, explicó e indicó además que el Parque Nativo y el Parque de las Naciones fueron los más explorados por los visitantes, con alrededor de 10.000 personas que pasaron durante los seis días.