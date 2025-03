El debut del MXGP Argentina YPF en el nuevo circuito cordobés culminó con una jornada espectacular y con un marco de público imponente. Miles de fans estuvieron presentes en cada sector del imponente Infinito Race track y vibraron a pleno con sus ídolos en cada una de las salidas a pista. Maxime Renaux (Monster Energy Yamaha Factory MXGP) en MXGP y Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory Racing) en MX2 se convirtieron en los primeros ganadores en este trazado.

La temporada 2025 del Mundial de Motocross no podría haberse inaugurado de una mejor manera: un nuevo circuito, una nueva ciudad, un nuevo escenario y la misma pasión que desde hace una década se vive en Argentina cada vez que los mejores riders del planeta visitan el país. Córdoba recibió nuevamente al MXGP -no lo hacía desde 1994 cuando se realizó en la ciudad de Cosquín- y los fanáticos no dudaron en colmar las tribunas naturales del nuevo circuito que fue elogiado por los pilotos tras dos días de intensa actividad.

A pesar de la intensa lluvia en la madrugada y las primeras horas de la mañana del domingo, el público fue llegando al circuito desde muy temprano y para el momento de las dos primeras carreras del último día de acción, el marco de público era imponente con 55 mil espectadores que disfrutaron de la primera fecha de la temporada 2025.

Renaux logró su primera victoria en Argentina y Kay de Wolf lo hizo por segundo año consecutivo.

La fiesta no sólo estuvo presente en las tribunas sino también en la pista y los espectadores siguieron muy atentos cada una de las carreras. En MXGP, los dos franceses se retaron a duelo durante todo el fin de semana. Maxime Renaux y Romain Febvre pelearon mano a mano en cada salida a pista; ayer Renaux ganó la clasificatoria y hoy Febvre se quedó con la Carrera 1; pero en la manga definitoria el piloto de Yamaha volvió a tomar el mando desde la vuelta inicial -tras superar a Mattia Guadagnini (Aruba.it – Ducati Factory MX Team) que llegó adelante al Holeshot-, y se escapó adelante dejando sin chances de contraataque a sus rivales.

A pesar de igualar en puntos en el acumulado de ambas competencias, Renaux logró su primer triunfo en Argentina gracias a la victoria en la carrera final, escoltado por Febvre, quien repitió el resultado conseguido en 2024 y además subió al podio por cuarta ocasión consecutiva en nuestro país. Tercero se ubicó el máximo ganador del MXGP Argentina -con tres festejos-, Tim Gajser (Team HRC).

Entre los argentinos, Joaquin Poli (Kawasaki) fue el más destacado, ubicado en la 25° posición y fue premiado por YPF como el mejor piloto entre los locales.

Previamente, en la MX2, también hubo muchas emociones y todo se definió en la última curva de la segunda carrera del fin de semana. La pista fue protagonista central de la prueba ya que las líneas de carrera y el barro provocaron muchos golpes de escena. Kay de Wolf había ganado la primera manga y parecía encaminarse al triunfo en el GP mientras peleaba por el tercer lugar en la segunda prueba, pero una caída le hizo perder terreno, dándole la oportunidad a Simon Laengenfelder (Red Bull KTM Factory Racing) de quedarse con el premio mayor.

Sin embargo, dos vueltas antes del final el alemán sufrió una caída y en la última curva antes de la meta final volvió a perder el control de su KTM y allí quedaron sus chances de victoria tras ser superado por De Wolf. Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory Racing) se quedó con la segunda carrera de la MX2 y fue segundo en el Gran Premio, mientras que Laengenfelder completó el podio.

En la 23° posición, el cordobés Benjamín Pascual (Honda) quedó ubicado como el mejor representante local en esta división.

Las voces del Paddock del MXGP Argentina YPF.

Maxime Renaux: “Uno nunca sabe que te vas a encontrar en un nuevo evento. Es bueno ganar la primera carrera. Fue una buena competición. Va a ser un año muy competitivo”.

Romain Febvre: “Es un circuito muy lindo. Dejar la Patagonia fue una desilusión porque era mi circuito favorito pero creo que este circuito es aún mejor. Espero que volvamos aquí el año que viene”.

Kay de Wolf: “Fue un buen fin de semana, con buena velocidad. Estoy muy contento, al igual que el equipo, por este resultados”.

Joaquín Poli: “Este circuito superó mis expectativas. Es un lujo la pista y el mantenimiento que le dieron durante todo el fin de semana. Estoy muy contento de la cantidad de gente que se acercó a ver esta carrera”.

David Eli (Presidente de +Eventos y organizador general del MXGP Argentina YPF): “Este MXGP Argentina YPF superó nuestras expectativas. Soñábamos con este evento, realizar la pista desde cero implicó muchísimos meses de trabajo y estoy muy contento con el GP que tuvimos aquí en Córdoba, en nuestra casa. Por supuesto que aún hay mucho que mejorar y estoy seguro que el próximo año será aún mejor. Quiero destacar especialmente a los fanáticos que vinieron a disfrutar del Mundial aún cuando el clima pudo ser un obstáculo; y agradecer a todas las autoridades del Gobierno de Córdoba y de la Intendencia de la Ciudad de Córdoba, a nuestros sponsors y a toda la gente de Infinito Open. Sin todos ellos, este evento no hubiera sido posible”.

De Argentina al mundo.

El campeonato Latinoamericano también tuvo su gran festejo. Fabio Aparecido Dos Santos (Brasil) se impuso en la categoría MXGP y Marcello Silva (Brasil) hizo lo propio en MX2. Ambos pilotos tuvieron doble premio. Además de los trofeos que recibieron en el podio de premiación ante todo el público, Pedro Venturo, Presidente de FIM Latam, anunció en la conferencia de prensa posterior a la carrera que ambos ganadores también recibirán el importante premio de las inscripciones para que puedan competir en otras dos fechas del Mundial, puntualmente en el MXGP de China y Australia.

La historia del día.

David Braceras (JM Honda Racing) y un jersey muy especial para correr el MXGP Argentina YPF. El piloto español de MX2 vistió este domingo una indumentaria alusiva a Diego Maradona y a la mítica camiseta suplente de la Selección Argentina en el Mundial ´94, que fue especialmente confeccionada para este GP. “Maradona siempre fue un referente en Argentina y es un placer para mí que Acerbis haya hecho esto para mí”, contó el piloto antes de subirse a su moto.

