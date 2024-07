La 53° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho registró más de 1.200.000 de visitantes. Esta convocatoria evidenció que el evento continúa siendo un gran acontecimiento cultural y turístico que, pese al contexto socioeconómico, sus pasillos, propuestas y actividades estuvieron colmadas desde el día de su apertura.

Los catamarqueños y quienes visitan la provincia en esta fecha siguen eligiendo recorrer la fiesta de invierno más grande de la Argentina, por eso una multitud colmó cada día -durante las diez jornadas- el Predio Ferial.

"La fiesta superó nuestras expectativas. Por la situación actual podría no haber salido bien pero se trabajó muy duro y, tanto el volumen de venta de los expositores como las entradas agotadas del festival, dan cuenta de que fue un Poncho exitoso. Muchos artesanos agotaron el stock y hasta hubo recambio de stands. El auspicio de Banco Nación, con los descuentos y las facilidades de pagos, hizo que muchas personas pudieran comprar y fuera más accesible adquirir artesanías y productos. Y, sumado a eso, nos sorprendió la cantidad de turistas que visitaron la fiesta, de todas las provincias del país y extranjeros", destacó la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

Este año, el Poncho contó con más de 1.000 expositores entre todos los puestos desplegados en el Predio Ferial, de los cuales 818 estuvieron a cargo del Ministerio, entre artesanos y diseñadores, tanto locales como internacionales; más elaboradores de productos regionales, sector comercial, food trucks y espacios gastronómicos.

Tras valorar positivamente la edición 53 de la Fiesta señaló que "trabajamos en una fiesta para que disfruten los catamarqueños y quienes nos visitan. Nos damos el lujo de tener tres escenarios y acá quiero destacar el crecimiento del Patio de las Provincias, que es el escenario popular de esta fiesta, con acceso libre y gratuito.Además el despliegue técnico y escénico del escenario mayor, con artistas de nivel nacional e internacional, a precios realmente accesibles.; y todo el valor cultural que aportó el escenario del Pabellón de Turismo con la presencia de las delegaciones y muestras de los municipios”.

Roldán resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “A la fuerte inversión del Gobierno de la Provincia se sumaron aportes del CFI y de cerca de 50 empresas nacionales y catamarqueñas que decidieron apostar y aportar a la fiesta”. Y también la decisión de integrar el Estadio Bicentenario al movimiento que se genera en el Predio durante la Fiesta del Poncho, a partir de sumarle actividades como la presencia de las copas de la selección, los vuelos en globo y el bar Bicentenario.

En el relevamiento pormenorizado del público visitante a la fiesta hubo un trabajo articulado entre la Dirección de Calidad Turística, junto a la carrera de Turismo del IES Chavarría y la Facultad de Ciencias Exactas y la Policía de la Provincia, con quienes se trabajó en una nueva metodología de medición que triangula las cámaras del 911 apostadas en el Predio, sistemas de conteo de aforo a través de cámaras duales en dos de los pabellones de exposiciones y encuestas de perfil de visitante.

Esa medición permitió contabilizar un total de 1.200.000 visitantes a la fiesta, con una cantidad de público muy pareja todos los días, a diferencia de lo que solía ocurrir otros años, que los fines de semana era muy superior a los días de semana.

Algunos de los resultados de la encuesta sobre perfil de turistas que se realizó en el marco de la fiesta, revelan que un 48% de los encuestados dijo que el motivo de su viaje eran vacaciones, un 46% dijo que llegó a Catamarca este julio para participar de la Fiesta del Poncho, atraídos por las artesanías (58%), los espectáculos (32%), la degustación de productos regionales (6%) y la gastronomía (4%).

Además de visitar la Fiesta del Poncho, los turistas encuestados en el predio comentaron que visitaron otros lugares del Valle Central como la gruta de la Virgen del Valle, la Catedral, el ecoparque El Jumeal, la Cuesta de El Portezuelo, museos y la casa Natal de Fray Mamerto Esquiú.

La opinión de los visitantes

Consultados sobre su experiencia en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, turistas y visitantes de Catamarca dieron su opinión sobre el evento.

“Es la primera vez que visito Catamarca. No estaba muy convencida de venir, mi hermana vino el año pasado y me insistió para venir este año. Me pareció hermoso, me encantó el pabellón de Turismo porque es una manera de conocer un poco más la provincia. Nosotras teníamos curiosidad y esto nos dio la posibilidad de acercarnos a conocer otros lugares de Catamarca”, dijo Mariana, de Buenos Aires.

Una pareja de Gualeguay, Entre Ríos, comentó: “Hace varios años que venimos. Es muy grande, muy imponente y lleva tiempo recorrerla. El nivel de las artesanías nos encantó, todo lo que es la comida, los regionales y los shows. También reconocer la posibilidad que da el Banco Nación para las compras, porque se hace más accesible el producto”

Carolina y José, de Catamarca, también destacaron el crecimiento de la fiesta: “Notamos que se extendió muchísimo, tiene muchas cosas para hacer, para ver. Te falta el tiempo para recorrer todo, incluso el tema de los ranchos, la variedad para comer, la diversidad para recrearse, los espectáculos. El Patio de las Provincias brilló este año, fue una gran opción para la gente que no puede pagar una entrada”.

Luciendo una camiseta de la selección argentina y mientras recorría el Pabellón de Artesanías, una italiana, de Turín, dijo que estaba encantada con la Fiesta del Poncho y valoró su dimensión y la calidad de las artesanías: “Todo es muy bonito, muy interesante, le pongo un diez”, celebró.