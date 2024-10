La Ciudad recibirá más de 107 mil turistas nacionales e internacionales

Según estimaciones del Observatorio turístico, la ciudad de Buenos Aires espera recibir más de 107 mil visitantes nacionales e internacionales durante el fin de semana largo del 11 al 13 de octubre, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. A su vez, se espera que el movimiento turístico deje un impacto económico de más de $20 mil millones.

“Durante los cinco fines de semana largos del año, la Ciudad ya superó los 625 mil visitantes nacionales e internacionales. De esta manera, reafirmamos la idea de que el arduo trabajo que realiza el equipo del Entur en conjunto con el sector privado para sostener una oferta atractiva y cambiante durante todo el año es el factor fundamental para que Buenos Aires permanezca entre los principales destinos del país.”, manifestó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el relevamiento realizado sobre la ocupación hotelera en la Ciudad en esos tres días rondará el 69%. En el desglose se puede ver que los hoteles de 5 estrellas estarán completos en un 62%; los de 4 estrellas, en un 71%; y los de 3 estrellas, en un 72%

En qué consiste la oferta del finde largo

Durante los tres días que conforman el finde largo, las propuestas de Buenos Aires estarán clasificadas en cuatro circuitos dedicados a diferentes segmentos, con el objetivo de que los visitantes puedan optimizar el tiempo de su estadía y disfrutar al máximo del destino.

Circuito moderno:

Bus Turístico Rojo Parada 0 (Lunes a domingo, 9.30 a 18 h.): una opción para conocer los barrios más emblemáticos de la Ciudad con un servicio de audioguía, las mejores vistas panorámicas y la posibilidad de subir y bajar a lo largo del recorrido cuantas veces sean necesarias.

Café de Los Angelitos (Lunes a domingo, 9 a 19 h.): un almuerzo en uno de los bares notables de la Ciudad, que cuenta con un menú para todos los gustos y una ambientación única. Además, según el día, también puede sonar algún bandoneón en vivo.



Caballito Shopping (Lunes a domingo, 10 a 21 h.): uno de los principales centros comerciales del barrio, con alrededor de 120 locales de marcas premium y un sector de entretenimientos y juegos. Además, cuenta con el espacio gastronómico Mercat Caballito, donde es posible sentarse a merendar o comprar alimentos.

Una Canción Coreana (Miércoles a sábado, 12 a 16.30 y 18 a 23.30 h. Domingo, 12 a 16.30 y 18 a 23 h.): un viaje al oriente en un reconocido restaurante del barrio de Flores en el que es posible probar los platos más representativos de la cultura coreana.

Visita Guiada Murales de Palermo (Sábado 12 de octubre, 11 h): con el eje en el arte urbano, este recorrido ofrece observar cómo las paredes de Palermo Soho se transformaron en verdaderos lienzos. La Plaza Cortázar es el corazón donde desembocan calles llenas de intervenciones: murales, graffitis y paste up.

El Pobre Luis (Lunes a sábado, desde las 20 h. Domingo, desde las 12 h.): un almuerzo en una parrilla del barrio de Belgrano atendida por los hijos del dueño, que llegó desde Uruguay en 1986. El local cuenta con especialidades del país vecino, como las pamplonas, el hígado y riñón a la tela.

Sunset | Humberto M (Viernes y sábado, 17 a 19 h.): se trata de un paseo de dos horas que ofrece disfrutar de la puesta del sol navegando por el Río de la Plata con barra libre. El recorrido comienza en la Dársena Norte, ingresa al antepuerto y navega por el canal donde es posible ver el Puerto Nuevo y la terminal de cruceros.

Olympo Sky Bar (Jueves y viernes, 18 a 02 h. Sábado, 16 a 02 h.): un bar con vista 360 grados de la Ciudad ubicado dentro de la torre vidriada Lex Tower. Cuenta con tragos de autor y platos únicos con un paisaje urbano irrepetible: las cúpulas de Buenos Aires, el Obelisco y el río en el horizonte.

Autoguiado Puerto Madero (Todos los días, 9 a 18 h.): una invitación a conocer un barrio ligado a los orígenes portuarios de la Ciudad y uno de los que tienen más espacios verdes: plazas, parques y la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Paseo Marcela Brenda Iglesias (Todos los días, 12 a 01 hs.): este polo gastronómico al aire libre tiene restaurantes y cafés, para disfrutar de la naturaleza y de los sabores ricos. La propuesta es cargar energías para luego seguir recorriendo la zona: está muy cerca del Hipódromo de Palermo y del Campo Argentino de Polo.

Dot Baires Shopping (Todos los días, a partir de las 10 h.): el reconocido centro comercial de Saavedra donde es posible hacer compras, almorzar, tomar algo, ir al cine o pasar por la plaza de juegos. El Dot es un edificio imponente que cuenta con decenas de amplios locales de las principales marcas de ropa y accesorios.

Polo Gastronómico Palermo (Todos los días, mediodía y noche): la calle Thames es un corredor gastronómico ideal para ir a cenar. Cuenta con una oferta de bares y restaurantes que une los barrios de Palermo y Villa Crespo, en los que es posible encontrar propuestas de vanguardia y otras más tradicionales.



Circuito creativo:

Cementerio de Recoleta (Lunes a domingo, 9 a 17 h.): una visita guiada para conocer panteones y bóvedas de algunas de las figuras más representativas de la historia argentina, como Luis Federico Leloir, Eva Duarte de Perón, Domingo Faustino Sarmiento y Raúl Alfonsín.

Polo Gastronómico Recoleta (Lunes a domingo, todo el día): el barrio dispone de una arquitectura al mejor estilo francés, así como también de la Plaza Francia y su feria. Pero por sobre todas las cosas, cuenta con el primer polo gastronómico de Buenos Aires, que actualmente sigue siendo una buena opción para almorzar.

Museo Nacional de Arte Decorativo (Miércoles a domingo, 13 a 19 h. Visitas guiadas: miércoles, jueves, viernes y sábado, 16 h.): la visitas guiadas permiten conocer los detalles de la colección de muebles, esculturas, porcelanas, vidrios, pinturas y tapices europeos y orientales de los siglos XIV al XX.

Barrio chino (Todos los días. Los restaurantes están cerrados los lunes por la noche): en este reconocido atractivo turístico ubicado en Belgrano, es posible encontrar supermercados con oferta de alimentos exóticos, productos importados, comida callejera, bazares, casas de regalos, locales de manga y anime, y muchos bares.

Museo Quinquela Martín (Martes a domingo, 11.15 a 18 h.): uno de los edificios que donó a su barrio el emblemático pintor boquense. Su sueño fue crear un polo cultural, educativo y sanitario en el lugar en el que nació, creció y se inspiró. El museo tiene la mayor colección de sus óleos y un enorme plus: funciona en la que fuera su calle y taller.

Polo Gastronómico San Telmo (Lunes a domingo, mediodía y noche.): A metros del Parque Lezama, alrededor de 20 locales gastronómicos ubicados en la Avenida Caseros, entre Defensa y Bolívar, se instalaron sumando una nueva propuesta al barrio de San Telmo. Se puede optar entre parrillas, pizzerías, bodegones o comida vegetariana.

CCK (Miércoles a domingo, 14 a 20 h.): el centro cultural mantiene una agenda de propuestas artísticas gratuitas y de primer nivel: conciertos, recitales, artes visuales, eventos de literatura, poesía, artes performáticas y nuevas tecnologías, entre otras actividades. Además, es un edificio de principios de siglo XX que maravilla a todos los amantes de la arquitectura.

Mercat Villa Crespo (Jueves y domingo, 11 a 23 h. Viernes y sábado, 11 a 01 h.): una moderna propuesta para que los visitantes disfruten de una experiencia gastronómica y cultural. Con una arquitectura industrial e intervenida con obras de artistas urbanos, este edificio ofrece lo mejor del pop oriental y una variada oferta de comidas.

Feria de Mataderos (Domingo, 11 a 18 h.): un lugar de encuentro y disfrute de las tradiciones argentinas. Cada semana se presenta una grilla diferente de espectáculos folklóricos que se suben al escenario a lo largo de la tarde. También hay decenas de puestos de artesanías y comida.

Pizzería El Cedrón (Todos los días, mediodía y noche): esta mítica pizzería ubicada en Av. Juan Bautista Alberdi y Murguiondo, Mataderos, data de principios del siglo XX y representa una visita obligada para los visitantes que buscan conocer parte de la identidad porteña a través del paladar.

Teatro Colón (Lunes a domingo, 10 a 16.45 h): recorrer el teatro es caminar por una historia de más de 100 años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado es posible conocer los detalles sobre el diseño arquitectónico, las escaleras y sus esculturas.

Cena Show de Tango (Todos los días a partir de las 20 h): la ciudad de Buenos Aires tiene antiguos salones, cafés o clubes de barrio que son escenario del circuito milonguero que se va desplegando en los distintos barrios. Cada noche, hay diferentes opciones para ir a bailar y conocer en primera persona un rasgo característico de la cultura porteña.



Circuito deportivo:

Tours en Bicicleta (Lunes a domingo, 9 y 14 h.): Buenos Aires cuenta con 300 km de ciclovías y bicisendas que hacen fácil moverse en dos ruedas. Para ello, es posible utilizar el programa “BA EcoBici”, el sistema público de bicicletas, y seguir los circuitos autoguiados de Turismo en Barrios. También se puede optar por un city tour en bici con guías especializados.

Vía Viva (Domingo, 11 a 00 h. Jueves a sábado, 11 a 02 h.): en el nuevo polo gastronómico de Belgrano, que se suma a la propuesta del Pasaje Echeverría, se puede encontrar un espacio cruzado por la tecnología, las experiencias sociales, culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

Driving Norte (Sábado, domingo y feriados, 8 a 21 h.): ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6332, Belgrano, este campo de golf representa una experiencia deportiva para disfrutar en familia. Además, es una buena oportunidad para conocer el Parque Costero, uno de los novedosos atractivos turísticos de la Ciudad.

Kansas (Lunes a domingo, 12 a 00 h.): uno de los restaurantes mas populares del barrio de Palermom. Si bien tiene un menú variado, la especialidad son los costillares de cerdo asados a fuego lento, aderezados con salsa barbacoa, acompañados de papas fritas y cole slaw o papa rellena.

V ONCE Escalada (Martes a viernes, 9 a 22 h. Sábado, 10 a 21 h. Domingo, 13 a 21 h.): este espacio dedicado a los deportes extremos permite que la familia completa viva la experiencia. Cuenta con tres muros para escalada búlder, con colchones debajo, y un muro para escalada deportiva.

Yiyo Zeneize (Almuerzo: sábado y domingo, 13 a 18 h. Veladas Mágicas: viernes y sábado, 20 a 00 h.): este restaurante tiene más de 100 años de historia y está en manos de los descendientes de su fundador. Se puede probar platos que combinan la tradición itálica con el sabor de la auténtica cocina argentina.

Parque Extremo (Todo el día): en este lugar, es posible practicar diferentes deportes extremos: un skate park, una pista de longboard, un snakebowl, dos bowls, un playón de inline hockey, un playón de inline slalom, un circuito de mountain bike, espacio para realizar slackline, varias palestras de escalada deportiva y una posta deportiva con equipamientos para ejercicio físico.

Lupita (Lunes a domingo, 10 a 02 h.): una original propuesta de gastronomía latinoamericana, acompañada con una barra de cocktails creados por los mejores bartenders del país, una cuidada ambientación y el sello de una selección de música latina para recrear la magia de aquellas soñadas playas de la exclusiva Riviera Maya.

Biciscafos del Rosedal (Todos los días, 10.30 a 18 h.): una buena opción para este fin de semana largo es empezar el día en los Lagos de Palermo y disfrutar de todos los atractivos de los Bosques: el puente blanco que diseñó el arquitecto Benito Carrazco, el Rosedal y el Jardín de los Poetas son algunos de ellos.

Club de Pescadores (Martes a domingo, 11 a 16 h. Jueves a sábado, 20 a 00 h.): el restaurante, ubicado en el muelle en Av. Rafael Obligado y Av. Sarmiento, Belgrano, ofrece una amplia carta que cuenta con diferentes platos de mar. Además, se puede caminar por el muelle de más de 500 metros de largo y mirar la Ciudad desde el río.

Estadios de River y Boca: este tour lleva a los visitantes a la Bombonera y al Museo de la Pasión Boquense, recorre las calles del barrio de La Boca y termina en el Monumental, el moderno museo de River Plate y el ingreso a su estadio.

Patio de los Lecheros (Miércoles a domingo, a partir de las 12 h.): una gran opción para comer rico en un ambiente muy relajado y al aire libre. Cuenta con diferentes puestos que cocinan desde parrilla hasta comida peruana, además de platos mexicanos y especialidades griegas.



Circuito relax:

Reserva Ecológica Costanera Sur (Martes a domingo, 8 a 18 h.): la mañana es un momento ideal para recorrer este lugar, que es el mayor espacio verde de la Ciudad. Pueden hacer caminatas guiadas, andar en bici, trotar o pasar el día.

Raíz (Lunes a domingo, 12 a 00 h.): este restaurante está comprometido con los productores locales que apuestan a generar cambios en el planeta. El menú tiene propuestas veganas y vegetarianas, y ofrece platos representativos de distintas culturas.

Experiencia Fileteado: una manera diferente de explorar San Telmo es apreciando cómo la técnica de fileteado embellece cada rincón de un barrio lleno de historia y tradición. Es posible tomar una clase con un maestro fileteador que guía a los visitantes para crear una obra propia que podrán llevarse de recuerdo.

Fifí Almacén (Domingo a miércoles, 12 a 20 h. Jueves a sábado, 12 a 00 h.): ubicado en el corazón de Palermo Soho, este lugar propone una variada oferta gastronómica en base a plantas, sabores únicos y totalmente naturales.

Autoguiado por Palermo (Todos los días de 9 a 18 h.): Este recorrido por Palermo y Recoleta, propone visitar desde el Rosedal hasta la Plaza República Islámica de Irán y conocer una gran cantidad de espacios verdes para disfrutar, relajarse y contemplar.

Jardín Japonés (Todos los días, 10 a 18.45 h.): este parque ofrece una visita guiada en la que es posible conocer la historia del jardí¬n y más de la cultura japonesa. Además de ser un paseo emblemático, cuenta con un restó, donde se puede almorzar en un marco incomparable.

Awen Tea (Martes a viernes, 10.30 a 19 h. Sábado, 13 a 16 h.): esta casa de té ofrece una propuesta diferente: merendar rico y probar blends artesanales de distintos países. Una especie de viaje relatado y atravesado por aromas y sabores.

Gordo Vegano (Miércoles a lunes, 10 a 23.30 h.): un restaurante ubicado en el barrio de Belgrano destinado al paladar vegetariano y vegano que reversiona platos típicos de bodegón.

Delta Premiun | Sturla (Todos los días, 10 h): esta excursión en barco propone vistas del centro porteño, el Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Universitaria, hasta la zona norte del Gran Buenos Aires, como Vicente López, Olivos y Martínez y San Isidro.

Artemisa (Lunes a domingo, 12 a 00 h.): este restaurante está especializado en platos vegetarianos orgánicos, pan casero y brunch. Es el lugar ideal para conectar con los sentidos, los sabores y los colores.

Jardín Botánico (Martes a viernes, 8 a 19 h. Sábado, domingo y feriados, 9.30 a 19 h.): un espacio verde que tiene siete hectáreas y 1580 especies vegetales. Naturaleza, arte, educación e historia conviven en este lugar que cuenta con circuitos autoguiados que ayudan a recorrerlo y entender en profundidad su importancia.

Let it V (Miércoles a lunes, 9.30 a 23.30 h.): un restaurante con una carta íntegramente pensada a partir de vegetales, con una presentación simple de los platos, en la que no usan plástico y todo es reciclable.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 13.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos. Se destacan los lugares tradicionales pero también aparece la otra cara de la Ciudad que sigue siendo un hallazgo incluso para vecinos porteños, como cafés de especialidad, escuelas de milonga, teatros independientes, speakeasy, rooftops.