Iberia Plus sigue evolucionando para adaptarse a las nuevas formas de viajar, convirtiéndose en Club Iberia Plus.

Foto epígrafe : Beatriz Guillén, directora de Ventas Globales y Loyalty y María Jesús López, directora comercial de la compañía.TurismoIberia Plus sigue evolucionando para adaptarse a las nuevas formas de viajar, convirtiéndose en Club Iberia Plus.“Creemos que es una forma más justa y transparente de recompensar a nuestros clientes más fieles. Además, incluir la posibilidad de acumular Puntos Elite con nuestros principales partners aéreos y no aéreos, sin duda, potencia nuestra red y ofrece a nuestros clientes más y mejores beneficios”, ha asegurado Beatriz Guillén, directora de Ventas Globales y Loyalty.

Desde el 1 de abril de 2025, los clientes Club Iberia Plus ganarán Puntos Elite -los puntos necesarios para los cambios de nivel- por cada euro gastado, en lugar de por distancia recorrida como ocurría hasta ahora, cada vez que vuelen en aerolíneas del Grupo Iberia. Además, también se obtendrán Puntos Élite al realizar compras de productos y servicios adicionales, como la reserva de asiento o el embarque prioritario, entre otros, así como con compras en marcas asociadas al programa, haciendo aún más sencillo la posibilidad de subir de nivel.

Además, comprando tarifas Óptima, Confort o Flexible, los socios acumularán Puntos Elite adicionales por segmento, dependiendo de la ruta y cabina en la que vuelen.“Creemos que es una forma más justa y transparente de recompensar a nuestros clientes más fieles. Además, incluir la posibilidad de acumular Puntos Elite con nuestros principales partners aéreos y no aéreos, sin duda, potencia nuestra red y ofrece a nuestros clientes más y mejores beneficios”, ha asegurado Beatriz Guillén, directora de Ventas Globales y Loyalty.Asimismo, para acceder a los niveles Iberia Plus Plata y Oro se necesitará un menor número de vuelos al año y se incorporará también la posibilidad de acceder al nivel Platino por cantidad de vuelos. La forma de ganar Avios, moneda del programa que los clientes acumulan cuando compran vuelos y otros servicios en más de un centenar de partners del programa, se mantiene sin cambios, realizándose el cálculo también por euro gastado.Iberia Plus Platino Prime

El programa de fidelización de Iberia incorporará a partir de abril un nivel más, Platino Prime. Este tendrá ventajas adicionales, como una mayor acumulación de Avios, más opciones para obtener upgrades de cabina gratuitos y campañas exclusivas de redención.

El nivel Platino Prime se conseguirá únicamente a través de euros gastados, mientras que el Platino añadirá además la opción de alcanzarlo por número de vuelos realizados. Este último tendrá una vigencia de un año.Ambos niveles, Platino y Platino Prime, equivaldrán a la categoría Emerald de oneworld.

Sobre Club Iberia Plus El Club Iberia Plus es el programa de Iberia con el que premia la fidelidad de sus mejores viajeros con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 6,5 millones de socios y ofrece, desde el próximo 1 de abril, cinco niveles: Clásica, Plata, Oro, Platino y Platino Prime. A estas, se suman las categorías de por vida Infinita e Infinita Prime, que también obtendrán beneficios adicionales a los actuales.Los titulares del programa de fidelización de Iberia pueden ganar Avios cuando vuelan en Iberia o en las compañías aéreas asociadas al programa, como así también con las marcas con las que se puede acumular Avios: gastos en tarjetas de crédito afiliadas al programa, alquiler de coches, repostaje de combustible, estancias en cadenas de hoteles internacionales, u otras compras en más de un centenar de partners. Los Avios se pueden utilizar como moneda de canje para adquirir vuelos, hoteles, alquiler de coches, escapadas o experiencias de ocio.

Mas info: https://grupo.iberia.es/Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM590 Radio Continental.Seguinos IG: @sentiargentinaok