Tu Misión Es… Hacela tuya

Culminó una nueva edición de la Feria de Turismo de Misiones, en Posadas, con una exitosa participación de propios y visitantes que se acercaron al lugar para conocer las propuestas de municipios, preguntar por paquetes en los stands de las agencias de viaje, disfrutar de la gastronomía misionera y de shows musicales, y vivir la experiencia de una feria con variedad de ofertas.

“En la provincia, el turismo es política de Estado. Es uno de los principales motores económicos y acá lo vemos, la cantidad de expositores y de personas que circulan es una muestra de la importancia de generar estos encuentros para conocer destinos, elegir opciones, y planificar escapadas o vacaciones en la tierra colorada”, expresó el gobernador, Hugo Passalacqua, mientras recorría el parque La Cantera.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, agregó que “este verano tenemos que poner mucho esfuerzo para que la gente elija Misiones. Sabemos que va a ser difícil por lo que está pasando con Brasil, pero por eso estamos acá, ofreciendo experiencias únicas a misioneros y viajeros, siendo creativos, no buscando que la provincia les sea de conveniencia, sino que sea un destino de preferencia”.Al recorrer el predio, los asistentes se encontraron con más de 100 expositores entre municipios, agencias de viajes, Rastro Activo (Actividades Turísticas en Entornos Naturales), alojamientos y emprendimientos gastronómicos. Todo lo que necesitan para planificar sus viajes en un solo lugar.

Este año, la feria reafirmó su compromiso con el turismo de experiencias y puso un especial énfasis en el avistaje de aves como uno de los productos estrella. En esta misma línea, el Camino de los Jesuitas tomó protagonismo como una propuesta histórico-cultural para esta temporada y para todo el año.También se instaló el “COMÍ Point”, un punto de encuentro de la gastronomía local, desde el que se presentaron recomendaciones y recetas con ingredientes de proximidad y estación, de la mano de especialistas.

Para quienes optaron por acceder a un paquete, alojamiento o producto, pudieron aprovechar el “hot sale turístico” que consistió en la posibilidad de hacer compras con 6 cuotas sin interés, a través del Banco Macro.Además, se pudo disfrutar de espectáculos artísticos, sorteos y diferentes premios a quienes participaron de las interacciones impulsadas por los animadores del evento, del patio gastronómico instalado con más de 20 food trucks y del espacio Matear con más de 30 establecimientos de la provincia mostrando su producción para que los amantes del mate adquieran productos, hagan degustaciones o se sienten a disfrutar de la infusión.

El Ministerio de Deportes y el Ministerio de Salud Pública de Misiones, y, por parte de Paraguay: la Secretaría Nacional de Turismo, la Entidad Binacional Yacyretá, Delegación de Turismo y Cultura, y el Consulado de la República del Paraguay en Posadas, son actores clave en la sinergia que se necesita para potenciar el turismo en la provincia y contaron con sus respectivos espacios en el predio

.El evento, que es ideal para quienes buscan planificar sus próximas vacaciones en la tierra colorada, reunió a municipios y empresas de la provincia que mostraron sus destinos, eventos, actividades y propuestas de temporada. De esta manera, desde el Ministerio de Turismo de Misiones, se sigue apostando a la divulgación, la promoción y la visualización de una oferta exclusivamente pensada para el mercado interno y regional, en vista de la proximidad de la temporada de verano 2024/2025.

“Siempre paso mis vacaciones en Misiones y siempre vengo a la feria”, así lo manifestó María, una asistente oriunda de Posadas, quien agregó que “voy a tener mis vacaciones en la provincia, siempre lo hago y siempre vengo a la feria porque puedo encontrar todo. Si bien puedo buscar en internet, no es lo mismo. Acá puedo hablar con las personas, comparar, conocer nuevos lugares, me encanta”.Por su parte, Ayelén, oriunda de Garuhapé, sostuvo que “veo muy lindo todo, bien organizado, bien distribuidos los espacios para que sea más fácil acceder, pasear y encontrar lo que estamos buscando o encontrarnos con algo nuevo. Me parece interesante que se generen estos encuentros donde también están las agencias o empresas de otros rubros que nos pueden servir para planificar nuestro verano u otras actividades, especialmente en esta época del año”.Para los actores privados de la cadena productiva turística, también es importante formar parte de la Feria.

“No sólo podemos ofrecer nuestros productos o servicios y vender, sino que también podemos hablar entre colegas, con personas de otros rubros, ver qué podemos hacer juntos, y por supuesto, visibilizarnos, que la gente nos vea, nos conozca, y nos elija”, manifestó Tomás desde su food truck de comidas.TuMisiónEs… Hacela tuyaEl domingo se presentó la nueva campaña de promoción turística impulsada por la provincia, para la temporada de verano 2024/2025. En este sentido, la propuesta publicitaria 360 busca llegar a potenciales visitantes a través de diferentes medios y canales: redes sociales, vía pública, televisión, radios, gráfica, entre otros.

En esta ocasión, la consigna elegida es "Tu Misión Es...." y, como sugerencia y juego de palabras, "Hacela tuya".“Misiones te espera para que cumplas cualquiera sea tu misión este verano: conectarte con la naturaleza, abrazar nuestras tradiciones, lanzarte a la aventura o descubrir las nuevas tendencias. En la tierra colorada vas a encontrar miles de actividades y experiencias únicas para sorprenderte, disfrutar y descansar. Por eso a la provincia hacela tuya y, también hacé-la-tuya”, expresa la presentación.La campaña está enfocada en lugares estratégicos, basados en información obtenida por un intenso trabajo de estudio de mercado y de análisis de datos realizado previamente.

En consecuencia, la provincia tendrá presencia en los estados desde donde se registra una mayor afluencia de turistas de Brasil como Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul; y de Paraguay como Itapúa, Caazapa, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, y otros.En Argentina, se concentrará en provincias con mayor emisión de viajeros hacia Misiones, como: Salta, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA, Neuquén y Río Negro.Por lo tanto, para los que buscan refrescarse, conectarse con la naturaleza, actividades de aventura, historia y tradiciones, en la provincia podrán elegir el combo que más les guste: sol y playa, saltos y cascadas, río y selva, rafting y senderismo, aves y naturaleza, todo en plena armonía con la biodiversidad.

