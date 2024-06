La Agencia Córdoba Turismo lanzó la programación de actividades, eventos y espectáculos que conforman la propuesta turística y cultural de Córdoba para disfrutar en el invierno 2024. El Turismo de Espectáculos y Eventos es un eje central del turismo cordobés por tal motivo se desarrolló un conversatorio de quienes organizan los grandes eventos en Córdoba, José Palazzo, Ricardo Taier de Quality, Carli Jiménez de UJ producciones y Héctor Tori Baistrocchi, productor de eventos.

“Que el gobierno de la provincia siga apostando a que la cultura, la música y el espectáculo sean uno de los motores más importantes que tenemos, no solo los empresarios privados si no también los municipios para atraer turismo. Creo que la sinergia entre lo público y lo privado no debe ser demonizada, como se está haciendo, sino que es una sinergia muy necesaria, destacó José Palazzo; y agregó: “El 22 de junio va a estar tocando La Renga en el Kempes, van a venir unas 40 mil personas, uno no puede organizar un evento de esta magnitud sin la colaboración del estado. Además el impacto económico que genera es superior, estoy muy tranquilo de poder hacer en Córdoba estos eventos multitudinarios”.

El empresario Carli Jimenez, en el mismo sentido aseguró “Con los festivales que hemos realizado hemos capitalizado la esencia de la Mona, la gastronomía cordobesa, y la identidad de nuestro cuarteto que para nosotros es patrimonio cultural de los cordobeses”.

Además, Héctor Tori Baistrocchi, quien trae al DJ Hernán Cattaneo destacó; “Hernán ha generado un fenómeno increíble, vendemos un 15% de las entradas en el extranjero, con una asistencia de casi 20 mil personas. En las fechas hay ocupación de hotelería del 100%, con un impacto económico de alrededor de los 10 mil millones de pesos”.

“Estos mega eventos son complementarios a los servicios, a la oferta de alojamientos y gastronómica; poder articular con cada uno de los actores es la esencia de la construcción turística de la provincia de Córdoba. Es muy importante valorar no solo el esfuerzo de las instituciones, sino poner en escena nuevos destinos, nuevos servicios”, cerró Capitani.

Es sabido que miles de visitantes de todo el país y los propios cordobeses, recorren la provincia durante las vacaciones de invierno, ubicando a Córdoba como uno de los destinos más populares en esta época del año.Esto se debe tanto a sus paisajes y su patrimonio cultural, como a la gran variedad y calidad de propuestas disponibles en todos los valles turísticos.

Sin dudas, la provincia mediterránea presenta un diverso catálogo de actividades y experiencias distribuidas en las distintas regiones y localidades de la provincia, garantizando una oferta turística variada y de calidad.También se destacó que el Banco de Córdoba anunció 4 cuotas sin interés en hotelería, durante el mes de julio para comercios adheridos; y todos los viernes y sábados de julio, 20% de descuento en gastronomía con tarjeta de crédito cordobesa.