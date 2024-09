El presidente Javier Milei fue entrevistado por Susana Giménez en el Salón Blanco de la Casa Rosada y el material fue transmitido este domingo. Allí dejó una primicia: reveló que viajará en enero a China, país al que consideró "un socio comercial muy interesante".

"Con China yo me sorprendí gratamente. Nosotros por ejemplo tuvimos una reunión con el embajador, al otro día destrabaron el swap. Además China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", apuntó el Presidente.