"Hay mucha confusión, todavía no determinaron que la causal de la muerte haya sido el corte que presenta en el cuello", reseñó Rodolfo Guadalupe, periodista de La Mañana de Formosa

"Planteamos que permita un espacio en sus recitales o done un millón de pesos para un actividades contra la violencia de género", explicó la directora del Instituto de las Mujeres.

"El Presupuesto 2019 destina menos de un peso por mes por mujer a prevenir la violencia de género; el tema no es prioridad para el Gobierno", denunció Marina Boldrini.

"No podemos mirar para otro lado, en lo que va del año murieron 7 mujeres en 14 días", sostuvo Cecilia Moreau, diputada por el Frente Renovador.

"Me retiro a buscar mi vehículo. A los metros este individuo me agrede, me deja inconsciente y hay una testigo mujer que vio todo", narró Natalia De Magistre, la segunda agredida.