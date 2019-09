Televisión

"Es momento de contar que lo que nos hace familia es el amor y no sólo el apellido", sostuvo Erika Halvorsen escritora y guionista de la nueva ficción de Telefé.

"La realidad futbolística está difícil. Me ilusiono con que nos salve o que ingrese un dinero que sirva para resurgir", señaló el actor, quien también es hincha del Lobo.

"No voy a aceptar que sindicalistas que se manifestaron a favor del kirchnerismo lean comunicados con contenido político en los vuelos", manifestó el actor y dirigente radical.

"Es una comedia romántica con muchísimo humor y con un nivel de producción enorme, no hay espectáculos similares en cartelera", destacó el actor.

"El boca a boca es extraordinario con Dolor y Gloria. Él me sorprendió el nivel de sofisticación que tiene y es muy delicado en su sensibilidad", señaló el actor sobre el director.

No escuché a ningún Peronista pelearse con Cristina como lo hizo Pichetto", sostuvo el actor y dirigente radical.

"Nunca me había subido al escenario para una obra para adultos y hace muchos años que no actuaba, estaba como productora y como otras cosas", relató la actriz.

"No sé si alguna vez voy a repetir seis años consecutivos con una obra. Con mucho orgullo y mucho compromiso. Hoy hacer reír a la gente es un privilegio", sentenció la actriz.

"Hago dos papeles en la obra, me han dado satisfacciones muy grandes. Siento que es mi mejor actuación hasta ahora porque me da otra visión de mí como actor", destacó el artista.

"Soy un actor raro, me levanto siempre temprano y prefiero quedarme en casa charlando con amigos antes que salir".

"Estoy sorprendido gratamente por cómo recibió el público la película; encuentran un aporte interesante sobre el tema que ni yo me di cuenta", destacó el actor.

"Hace 25 años que lo hago. Muchas veces me han contratado para fiestas. Soy un actor que interpreta a Luis Miguel, no tengo su voz. A veces me contratan para despistar fans", contó