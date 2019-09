"Hay que tener memoria para no volver al pasado", sostuvo Norma Morandini Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación.

Daniel Lovera , Senador PJ La Pampa dijo que "se llama a comisiones y no hay consenso para avanzar con los temas".

"En Alternativa Federal nos planteamos dejar atrás el pasado y no veo la posibilidad de un acuerdo con Cristina", aseguró el presidente del PJ en el Senado.

La Vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto del Senado agregó que: 'No tengo expectativa de que hagan lo que dice el Gobierno'.

El senador justicialista por Río Negro remarcó que "el equipo económico" del Gobierno "es muy malo. No es bueno para un país ir al Fondo", subrayó.

'Creo que Centeno puso el puño pero que los cuadernos fueron dictados por Jaime Stiuso', declaró el abogado de la ex presidenta.

"Hay que trabajar mucho para recuperar ese dinero, porque uno sabe que ese dinero que se robaron es el que falta para arreglar escuelas", alegó la diputada de Cambiemos por Bs. As.

El presidente del bloque Pro en el Senado determinó que la sesión pasada no se realizó porque 'no hubo vocación de votar; senadores del Justicialismo estaban en su casa'.

El senador Nacional PJ Julio Catalán Magni dijo que "la justicia debe avanzar a fondo pero no debemos perder la objetividad".

Mientras tanto, la senadora Cristina Fiore marcó su postura: 'No se ha hecho nada en prevención. El aborto no soluciona nada, no va a la raíz de los temas'.