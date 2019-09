Beatriz Goldberg es psicóloga y escritora, autora del libro "No le tengo envidia a los hombre, Dr Freud" y se refirió al informe de la ONU.

"Exigieron a la ONU y a la OEA que los apoyen para llegar a la frontera porque denuncian maltratos. Trump no descartó convocar a la Guardia Nacional", señaló Luis Alfonso Fernández

"Esta mañana nos despertamos en Francia con esta información. Macron dijo que Occidente no permitirá el uso de armas químicas", reseñó Luisa Corradini, corresponsal de La Nación.

Andrés Cisneros, ex vicecanciller, analizó la salida de Susana Malcorra y el ingreso de Jorge Faurie.

"Cada vez que volvés a Malvinas no es para cerrar nada, se van abriendo otras cuestiones", señaló Ernesto Alonso, ex combatiente de Malvinas en el Regimiento 7 de La Plata.

"Pese a la leyenda, fue una guerra bien peleada, pese a que para mí no es un camino válido de resolución de conflicto", aclaró Eduardo Lazzari, historiador y conductor del programa

"No conocía a Sala, no comparto su ideología ni, a veces, sus métodos, pero se están vulnerando sus derechos", denunció Alberto Fernández, referente del Frente Renovador.

"No me sorprendió la reacción kirchnerista; no han elaborado el luto por la derrota electoral", dijo Mario Negri, diputado radical, sobre el repudio que recibió en el Congreso.