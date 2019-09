"China sumó la prohibición de comprar productos agrícolas estadounidenses. Si no termina la guerra de monedas, puede pasar lo de la crisis del 30", alertó Luis Palma Cané.

'Estamos frente a un personaje muy particular y con un temperamento parecido al de Donald Trump', explicó Jorge Elías.

"Los desacuerdos pasan desde la no militarización del Mar Amarillo hasta las cuestiones comerciales", explicó Sergio Cesarín, investigador del Conicet.

"Exigieron a la ONU y a la OEA que los apoyen para llegar a la frontera porque denuncian maltratos. Trump no descartó convocar a la Guardia Nacional", señaló Luis Alfonso Fernández

"El off the record allí no se puede publicar. Eligieron una forma interesante pero poco usual de valorizar la nota", matizó Adriana Amado, investigadora y analista de medios.