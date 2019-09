Basquetbol

"Dirigir a la selección de mi país es lo más grande que me puede pasar, ahora pienso en los Juegos Olímpicos", sostuvo la Oveja.

"Estos muchachos está jugando competencias de alto nivel y no les importa quien está enfrente, tienen mucho coraje", sostuvo Rubén Magnano, ex DT de la selección Generación Dorada

"En un futuro no me veo como entrenador de basquet , pero si me veo ayudando a técnicos y jugadores", aseguró el Chapu