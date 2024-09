El primer paso para pagar el boleto de colectivo con el celular es descargarse la aplicación. Está disponible solamente para celulares con tecnología NFC y Android 8 en adelante. Una vez dentro, el usuario tendrá que validar su identidad y se le creará una tarjeta digital que funciona independientemente del plástico.

Cómo se paga el boleto

No hace falta aclarar al chofer cómo se va a abonar el boleto. Incluso no es necesario entrar a la app para hacer el pago: con solo acercar el celular al lector (la pantalla, aunque bloqueada, debe estar prendida) es suficiente.

Para pagar cualquier pasaje será necesario tener saldo positivo. Por ejemplo, si la tarjeta digital tiene $100 y el boleto cuesta $371, la cuenta quedará en $-271 y no se podrá volver a usar hasta que se salde esa deuda. Pero esa misma tarifa no se podrá abonar si la SUBE virtual tiene, por ejemplo, $-10. Ya no rige el tope de $-480.

Cómo se carga saldo

La SUBE Digital permite vincular billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito para ingresar dinero en la tarjeta. Se puede hacer en pocos pasos y sin la necesidad de acreditar la carga. Lo primero que ve el usuario al entrar a la app son sus tarjetas, con el número de identificación y la cantidad de saldo disponible.

Además, desde ahora se puede cargar hasta $40.000 de una sola vez.

la app es que exhibe el historial de viajes que hizo el usuario y cuánto pagó cada boleto, una opción que permite llevar más fácilmente un registro de los gastos en el transporte público.

Ya hubo pruebas piloto en el interior

En septiembre de 2023 se lanzó la primera prueba de la SUBE Digital en Neuquén. Paulatinamente fueron replicando la metodología en algunas localidades del interior, e incluso lo llevaron a escala provincial en Chubut.

A fines de agosto empezó a funcionar por primera vez en dos grandes urbes: Rosario y Mendoza, donde todos los días circulan 2.100 colectivos. En 15 días se dieron de alta en la app 8.000 nuevos usuarios. Dado el éxito que tuvieron los ensayos se decidió lanzar la nueva forma de pago para todo el territorio nacional, que ya está disponible para los más 20 millones de pasajeros que usan colectivos a lo largo y ancho del país.